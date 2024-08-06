Повітряний удар РФ 6 серпня: ППО знищила 2 балістичні, 2 крилаті ракети та 15 "Шахедів"

В ніч на 6 серпня росіяни атакували Україну 4-ма балістичними ракетами, 2-ма керованими авіаційними ракетами та 16-ма дронами-камікадзе: ППО збила 2 балістичні та 2 авіаційні ракети та 15 БпЛА.

Джерело: командувач Повітряних сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук у Telegram

Пряма мова: "У ніч на 6 серпня 2024 року противник ударив 4-ма балістичними ракетами "Іскандер-М"/KN-23 по Київщині із Воронезької області РФ, 2-ма керованими авіаційними ракетами Х-59 із повітряного простору над акваторією Азовського моря та 16-ма ударними БпЛА типу "Shahed" із напрямків мис Чауда – Крим, Курськ – РФ.

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Відбивали повітряний напад мобільні вогневі групи Сил оборони України, зенітні ракетні війська та підрозділи РЕБ Повітряних сил.

В результаті протиповітряного бою збито дві балістичні ракети "Іскандер-М"/KN-23, дві керовані авіаційні ракети Х-59 та 15 ударних БпЛА у Київській, Херсонській, Миколаївській та Хмельницькій областях".

Що передувало: В низці регіонів України в ніч на вівторок 6 серпня лунала тривога. Ворог вдарив балістикою по столиці, також застосував дрони-камікадзе, які знищувались протиповітряною обороною в кількох областях.