Путін через Шойгу попросив Іран стриманіше реагувати на вбивство ватажка ХАМАС – Reuters
Правитель Росії Володимир Путін попросив лідера Ірану аятолу Алі Гаменеї дати стриману відповідь на ймовірне вбивство Ізраїлем лідера ХАМАСу, порадивши уникати нападів на ізраїльських цивільних.
Джерело: Reuters з посиланням на два високопоставлених іранських джерела
Деталі: За словами джерел, це послання було передано в понеділок колишнім міністром оборони РФ Сергієм Шойгу під час зустрічей в Тегерані з іранськими високопосадовцями.
Джерела також повідомили, що Тегеран вимагав від Москви постачання винищувачів Су-35 російського виробництва.
У Москві не дали журналістам коментаря, а прокремлівські видання повідомили у вівторок, що Шойгу сказав, що він обговорював вбивство лідера ХАМАСу Ісмаїла Ганії під час свого візиту до Тегерана.
Два джерела, обізнані з цим питанням, не надали подальших подробиць про переговори з Шойгу, якийу травні став секретарем Ради безпеки Росії.
Вони сказали, що візит Шойгу був одним з декількох способів, які Москва використовувала, щоб донести до Ірану необхідність стриманості і водночас засудити вбивство Ханії як "дуже небезпечне вбивство", намагаючись запобігти війні на Близькому Сході.
За словами джерел, Близький Схід стоїть на порозі великої війни, і ті, хто стоїть за вбивством, намагаються спровокувати такий конфлікт.
Передісторія:
- Верховний лідер Ірану аятола Алі Гаменеї віддав наказ завдати прямого удару по Ізраїлю у відповідь на вбивство в Тегерані лідера ХАМАСу Ісмаїла Ганії.
- За даними Axios, адміністрація президента США Джо Байдена переконана, що Іран збирається атакувати Ізраїль у відповідь на вбивство Ганії і готується протидіяти цьому. За даними CNN, США відправляють авіаносну ударну групу, ескадрилью винищувачів і додаткові військові кораблі на Близький Схід.
- За даними Sky News Arabia, Іран планує атакувати Ізраїль 12 та 13 серпня, у день жалоби і посту в євреїв.
- Водночас Axios з посиланням на трьох американських та ізраїльських посадовців пише, що ймовірний удар Ірану по Ізраїлю у відповідь на вбивство Ганії може статися у понеділок, 5 серпня.