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Путін через Шойгу попросив Іран стриманіше реагувати на вбивство ватажка ХАМАС – Reuters

Альона Мазуренко Вівторок, 6 серпня 2024, 17:48
Путін через Шойгу попросив Іран стриманіше реагувати на вбивство ватажка ХАМАС – Reuters
ВОЛОДИМИР ПУТІН, ФОТО GETTY IMAGES

Правитель Росії Володимир Путін попросив лідера Ірану аятолу Алі Гаменеї дати стриману відповідь на ймовірне вбивство Ізраїлем лідера ХАМАСу, порадивши уникати нападів на ізраїльських цивільних. 

Джерело: Reuters з посиланням на два високопоставлених іранських джерела

Деталі: За словами джерел, це послання було передано в понеділок колишнім міністром оборони РФ Сергієм Шойгу під час зустрічей в Тегерані з іранськими високопосадовцями.

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Джерела також повідомили, що Тегеран вимагав від Москви постачання винищувачів Су-35 російського виробництва.

У Москві не дали журналістам коментаря, а прокремлівські видання повідомили у вівторок, що Шойгу сказав, що він обговорював вбивство лідера ХАМАСу Ісмаїла Ганії під час свого візиту до Тегерана.

Два джерела, обізнані з цим питанням, не надали подальших подробиць про переговори з Шойгу, якийу травні став секретарем Ради безпеки Росії.

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Вони сказали, що візит Шойгу був одним з декількох способів, які Москва використовувала, щоб донести до Ірану необхідність стриманості і водночас засудити вбивство Ханії як "дуже небезпечне вбивство", намагаючись запобігти війні на Близькому Сході.

За словами джерел, Близький Схід стоїть на порозі великої війни, і ті, хто стоїть за вбивством, намагаються спровокувати такий конфлікт.

Передісторія:

Близький СхідвійнаРосіяПутін
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