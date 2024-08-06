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DeepState показав знищені в Курській області танки і вертоліт РФ

Євген КізіловВівторок, 6 серпня 2024, 21:54
DeepState показав знищені в Курській області танки і вертоліт РФ
Вертоліт ка-52. фото: арміяinform

Військово-аналітичний проєкт DeepState опублікував фотографії ймовірно знищеної техніки росіян у Курській області, куди, за деякими повідомленнями, у вівторок прорвалися українські війська.

Джерело: DeepState у соцмережах

Деталі: На одній з фотографій, зробленій з дрона, горить гелікоптер. "Підбитий кацапський Ка-52 припусково на Курщині", - йдеться у підписі до фото.

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Фото: DeepState

На іншому знімку два знищені танки.

 
Фото: DeepState

"Два знищені кацапські танки на тралах при в'їзді у Суджу (місто в Курській області - УП). В мережі з'явилися гарні світлини знищеної ворожої техніки. Деталі та обставини з'ясовуються. Ворог сьогодні поніс втрати у техніці та живій силі", - пояснюють аналітики DeepState 

Що передувало:

ВІДЕО ДНЯ
  • Раніше у вівторок російська влада повідомила про нібито масовану атаку безпілотниками і ракетами з боку України на Курську область.
  • Пізніше Міноборони РФ повідомило, що до держкордону з Україною в Курській області висуваються резерви російського угруповання військ.

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