DeepState показав знищені в Курській області танки і вертоліт РФ
Вівторок, 6 серпня 2024, 21:54
Військово-аналітичний проєкт DeepState опублікував фотографії ймовірно знищеної техніки росіян у Курській області, куди, за деякими повідомленнями, у вівторок прорвалися українські війська.
Джерело: DeepState у соцмережах
Деталі: На одній з фотографій, зробленій з дрона, горить гелікоптер. "Підбитий кацапський Ка-52 припусково на Курщині", - йдеться у підписі до фото.
Реклама:
На іншому знімку два знищені танки.
"Два знищені кацапські танки на тралах при в'їзді у Суджу (місто в Курській області - УП). В мережі з'явилися гарні світлини знищеної ворожої техніки. Деталі та обставини з'ясовуються. Ворог сьогодні поніс втрати у техніці та живій силі", - пояснюють аналітики DeepState
Що передувало:
ВІДЕО ДНЯ
- Раніше у вівторок російська влада повідомила про нібито масовану атаку безпілотниками і ракетами з боку України на Курську область.
- Пізніше Міноборони РФ повідомило, що до держкордону з Україною в Курській області висуваються резерви російського угруповання військ.