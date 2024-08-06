DeepState показав знищені в Курській області танки і вертоліт РФ

Військово-аналітичний проєкт DeepState опублікував фотографії ймовірно знищеної техніки росіян у Курській області, куди, за деякими повідомленнями, у вівторок прорвалися українські війська.

Джерело: DeepState у соцмережах

Деталі: На одній з фотографій, зробленій з дрона, горить гелікоптер. "Підбитий кацапський Ка-52 припусково на Курщині", - йдеться у підписі до фото.

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Фото: DeepState

На іншому знімку два знищені танки.

Фото: DeepState

"Два знищені кацапські танки на тралах при в'їзді у Суджу (місто в Курській області - УП). В мережі з'явилися гарні світлини знищеної ворожої техніки. Деталі та обставини з'ясовуються. Ворог сьогодні поніс втрати у техніці та живій силі", - пояснюють аналітики DeepState

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