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ХАМАС призначив нового лідера після вбивства Ганії

Тетяна ОлійникВівторок, 6 серпня 2024, 22:48
ХАМАС призначив нового лідера після вбивства Ганії

Палестинське угруповання ХАМАС оголосило нового лідера Яхью Сінвара замість Ісмаїла Ганії, якого нещодавно вбили в Тегерані.

Джерело:  The Times of Israel

Деталі: За даними видання, Сінвара вважають "архітектором нападу" 7 жовтня на Ізраїль, коли було вбито близько 1200 осіб і 251 взято в заручники.

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За даними видання, Сінвар переховується в Секторі Газа.

З 2017 року Сінвар був лідером угруповання в Секторі Газа, а тепер очолить політичне крило угруповання.

61-річний Сінвар був одним зі співзасновників апарату безпеки ХАМАСу, його вважали другою за впливовістю фігурою в угрупованні після Ісмаїла Ганії.

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