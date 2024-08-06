ХАМАС призначив нового лідера після вбивства Ганії
Вівторок, 6 серпня 2024, 22:48
Палестинське угруповання ХАМАС оголосило нового лідера Яхью Сінвара замість Ісмаїла Ганії, якого нещодавно вбили в Тегерані.
Джерело: The Times of Israel
Деталі: За даними видання, Сінвара вважають "архітектором нападу" 7 жовтня на Ізраїль, коли було вбито близько 1200 осіб і 251 взято в заручники.
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За даними видання, Сінвар переховується в Секторі Газа.
З 2017 року Сінвар був лідером угруповання в Секторі Газа, а тепер очолить політичне крило угруповання.
61-річний Сінвар був одним зі співзасновників апарату безпеки ХАМАСу, його вважали другою за впливовістю фігурою в угрупованні після Ісмаїла Ганії.
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Передісторія:
- Верховний лідер Ірану аятола Алі Гаменеї віддав наказ завдати прямого удару по Ізраїлю у відповідь на вбивство в Тегерані лідера ХАМАСу Ісмаїла Ганії.
- Ізраїльські військові перебувають у стані підвищеної бойової готовності перед можливим ударом у відповідь з боку Ірану і Гезболли. Прем'єр Біньямін Нетаньяху в четвер провів нараду, на якій оцінив підготовку командування Армії оборони Ізраїлю.
- За даними Axios, адміністрація президента США Джо Байдена переконана, що Іран збирається атакувати Ізраїль у відповідь на вбивство Ганії і готується протидіяти цьому. За даними CNN, США відправляють авіаносну ударну групу, ескадрилью винищувачів і додаткові військові кораблі на Близький Схід.