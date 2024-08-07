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Смерть полоненого військового "Азову" Іщенка в російському СІЗО: судмедексперт з’ясував причину 

Анастасія ПроцСереда, 7 серпня 2024, 12:23
Смерть полоненого військового Азову Іщенка в російському СІЗО: судмедексперт з’ясував причину 
ЗАГИБЛИЙ ОЛЕКСАНДР ІЩЕНКО. ФОТО: TELEGRAM / ОМБУДСМАН ЛУБІНЕЦЬ ДМИТРО

За результатами розтину судово-медичний експерт з’ясував, що український захисник Олександр Іщенко, який був водієм у полку "Азов" та під час оборони Маріуполя потрапив у полон, помер у СІЗО Ростова-на-Дону через "закриту тупу травму грудної клітки внаслідок контакту з тупим предметом".

Джерело: заступник командира бригади "Азов" Святослав Паламар

Пряма мова: "Підтверджено факт чергового жорстокого вбивства українського військовополоненого. Документ додаю з погодження пані Олени, дружини закатованого Іщенка Олександра Олександровича, який мобілізувався в "Азов" 27 лютого 2022 року.

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Це не просто ще одне цинічне порушення росіянами Женевської конвенції про поводження з військовополоненими. Це удар по людській честі й гідності, по міжнародному праву, по тим принципам та цінностям, які ми відстоюємо на фронті".

 
фото: Facebook/Святослав Паламар

Деталі: Згідно з результатами судово-медичної експертизи й довідки про причину смерті Іщенка, які опублікував Паламар, множинні переломи ребер, шок і закрита тупа травма грудної клітки через "контакт із тупим предметом" призвели до смерті українського захисника в російському полоні в СІЗО.

 
фото: Facebook/Святослав Паламар

Передісторія: 

ВІДЕО ДНЯ
  • 31 липня російські медіа повідомили, що в російському полоні в СІЗО Ростова-на-Дону помер український захисник Олександр Іщенко, який служив водієм у полку "Азов" і потрапив у полон в Маріуполі. 
  • Український омбудсмен Дмитро Лубінець повідомив, що зі слів доньки Іщенка, він помер 9 днів тому. За його словами, українську сторону ніхто про це офіційно не сповістив. Також не було офіційного повідомлення про причину смерті громадянина України.
  • Керівник пресслужби Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Петро Яценко у коментарі  "Hromadske" повідомив, що Координштаб вивчає обставини смерті в російському полоні в СІЗО Ростова-на-Дону українського захисника Олександра Іщенка.

Довідково:

Олександру Іщенко було 55 років. Він народився в Маріуполі, був моряком. За кілька днів до повномасштабного російського вторгнення в Україну Іщенко повернувся з рейсу. Вступив до полку "Азов" і став водієм. У травні 2022 року потрапив у російський полон. Олександра та його побратимів росіяни судили за сфабрикованими справами, їх звинувачували у тероризмі та спробі повалення влади. Чоловіків утримували у слідчому ізоляторі на території РФ.

Азов полоненіРосія
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