В російському полоні помер захисник, який служив водієм в "Азові" – росЗМІ

Російські медіа повідомляють, що в російському полоні в СІЗО Ростова-на-Дону помер український захисник Олександр Іщенко, який служив водієм у полку "Азов" і потрапив у полон в Маріуполі.

Джерело: Медіазона, Meduza

Деталі: Повідомляється, що про смерть Іщенка заявив його адвокат в Південному окружному військовому суді РФ.

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Там окупанти розглядають справу щодо 22 полонених українців, пов'язаних з "Азовом".

Дата і причина смерті невідомі. Адвокат попросив суд вимагати довідку про смерть Іщенка, суд задовольнив його вимогу.

Іщенку було 55 років. Він народився в Маріуполі, його дружина розповіла, що Іщенко був моряком. Іщенко повернувся з рейсу за кілька днів до російського вторгнення в Україну. Незабаром вступив до полку "Азов" і став водієм. Потрапив у полон під час бойових дій у Маріуполі.

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Український омбудсмен Дмитро Лубінець повідомив, що зі слів доньки Іщенка, він помер 9 днів тому.

Лубінець повідомив, що українську сторону ніхто про це офіційно не сповістив. Також не було офіційного повідомлення про причину смерті громадянина України.

Він додав, що 55-річного Іщенка росіяни судили за надуманою статтею і утримували у слідчому ізоляторі на території РФ.

Омбудсен повідомив, що із негайним листом звернувся до уповноваженої з прав людини в РФ, аби вона розібралася у трагічній смерті військовополоненого, якого утримувала російська сторона, та повідомила мені обставини і причину смерті Іщенка.