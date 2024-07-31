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Коордштаб зʼясовує обставини смерті полоненого військового "Азову" в російському СІЗО – ЗМІ

Анастасія ПроцСереда, 31 липня 2024, 16:58
Коордштаб зʼясовує обставини смерті полоненого військового Азову в російському СІЗО – ЗМІ
Загиблий Олександр Іщенко. фото: Telegram / Омбудсман Лубінець Дмитро

Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими вивчає обставини смерті в російському полоні в СІЗО Ростова-на-Дону українського захисника Олександра Іщенка, який служив водієм у полку "Азов" і потрапив у полон в Маріуполі. 

Джерело: керівник пресслужби Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Петро Яценко у коментарі  "Hromadske"

Деталі: Яценко підтвердив смерть військовослужбовця бригади "Азов" Олександра Іщенка в російському слідчому ізоляторі. За його словами Коордштаб вивчає всі обставини, збирає інформацію, але для встановлення причин смерті потрібно провести судово-медичну експертизу. 

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Пряма мова: "У нас є певна інформація, ми її збираємо і врешті-решт ми зʼясуємо всі причини та обставини, і якщо вони будуть повʼязані не зі станом здоровʼя, а з іншими причинами, то це буде черговим доказом для Міжнародного кримінального суду".

Передісторія: 

  • 31 липня російські медіа повідомили, що в російському полоні в СІЗО Ростова-на-Дону помер український захисник Олександр Іщенко, який служив водієм у полку "Азов" і потрапив у полон в Маріуполі. 
  • Український омбудсмен Дмитро Лубінець повідомив, що зі слів доньки Іщенка, він помер 9 днів тому. За його словами, українську сторону ніхто про це офіційно не сповістив. Також не було офіційного повідомлення про причину смерті громадянина України.
  • Також омбудсен додав, що із негайним листом звернувся до уповноваженої з прав людини в РФ, аби вона розібралася у трагічній смерті військовополоненого, якого утримувала російська сторона, та повідомила мені обставини і причину смерті Іщенка.

Довідково: 

ВІДЕО ДНЯ

Олександру Іщенко було 55 років. Він народився в Маріуполі, був моряком. За кілька днів до повномасштабного російського вторгнення в Україну Іщенко повернувся з рейсу. Вступив до полку "Азов" і став водієм. У травні 2022 року потрапив у російський полон. Олександра та його побратимів росіяни судили за сфабрикованими справами, їх звинувачували у тероризмі та спробі повалення влади. Чоловіків утримували у слідчому ізоляторі на території РФ.

Теми: РосіяполоненівійнаАзов
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