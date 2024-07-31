Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими вивчає обставини смерті в російському полоні в СІЗО Ростова-на-Дону українського захисника Олександра Іщенка, який служив водієм у полку "Азов" і потрапив у полон в Маріуполі.

Джерело: керівник пресслужби Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Петро Яценко у коментарі "Hromadske"

Деталі: Яценко підтвердив смерть військовослужбовця бригади "Азов" Олександра Іщенка в російському слідчому ізоляторі. За його словами Коордштаб вивчає всі обставини, збирає інформацію, але для встановлення причин смерті потрібно провести судово-медичну експертизу.

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Пряма мова: "У нас є певна інформація, ми її збираємо і врешті-решт ми зʼясуємо всі причини та обставини, і якщо вони будуть повʼязані не зі станом здоровʼя, а з іншими причинами, то це буде черговим доказом для Міжнародного кримінального суду".

Передісторія:

31 липня російські медіа повідомили, що в російському полоні в СІЗО Ростова-на-Дону помер український захисник Олександр Іщенко, який служив водієм у полку "Азов" і потрапив у полон в Маріуполі.

Український омбудсмен Дмитро Лубінець повідомив, що зі слів доньки Іщенка, він помер 9 днів тому. За його словами, українську сторону ніхто про це офіційно не сповістив. Також не було офіційного повідомлення про причину смерті громадянина України.

Також омбудсен додав, що із негайним листом звернувся до уповноваженої з прав людини в РФ, аби вона розібралася у трагічній смерті військовополоненого, якого утримувала російська сторона, та повідомила мені обставини і причину смерті Іщенка.

Довідково:

ВІДЕО ДНЯ

Олександру Іщенко було 55 років. Він народився в Маріуполі, був моряком. За кілька днів до повномасштабного російського вторгнення в Україну Іщенко повернувся з рейсу. Вступив до полку "Азов" і став водієм. У травні 2022 року потрапив у російський полон. Олександра та його побратимів росіяни судили за сфабрикованими справами, їх звинувачували у тероризмі та спробі повалення влади. Чоловіків утримували у слідчому ізоляторі на території РФ.