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Речник Єврокомісії про події в Курській області: Україна має право на захист

Олег Павлюк, Євген КізіловСереда, 7 серпня 2024, 19:15
Речник Єврокомісії про події в Курській області: Україна має право на захист
Петер Стано. фото: Getty Images

Речник Єврокомісії із зовнішньополітичних питань Петер Стано, коментуючи події у Курській області Росії, заявив, що Україна має право на самозахист і може бити по російській території.

Джерело: Стано в коментарі "Суспільному", повідомляє "Європейська правда"

Деталі: За словами Стано, згідно з міжнародним правом, Україна "має законне право захищатися, зокрема завдаючи ударів по агресору на його території".

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"ЄС продовжує повністю підтримувати законне право України на захист від російської агресії та її зусилля з відновлення суверенітету і територіальної цілісності", – додав речник Єврокомісії.

У вівторок, 6 серпня, росіяни повідомили про спроби України прорватися на територію Курської області.

У середу російські пропагандисти і так звані "воєнкори" стверджують, що українські сили в прикордонній зоні. А правитель Росії Владімір Путін назвав ситуацію "провокацією".

ВІДЕО ДНЯ

Українська сторона події в Курській області наразі офіційно не коментувала.

У США заявили, що хочуть зв'язатись із Києвом для уточнення інформації про події в Курській області.

ЄСУкраїнавійнаРосія
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