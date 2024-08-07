"Радіо Свобода" показала знімок з руйнуваннями на пункті пропуску в Курській області РФ

Журналісти "Радіо Свобода" опублікували супутниковий знімок руйнувань на автомобільному прикордонному пункті пропуску "Суджа" в Курській області Росії.

Джерело: російська служба "Радіо Свобода" з посиланням на супутниковий знімок зроблений вранці 6 серпня

Деталі: У публікації зауважили, що раніше світлину пункту пропуску, яку зробив український дрон, опублікували російські та українські Telegram-канали.

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фото з Telegram-каналів

супутникове фото руйнувань, "радіо свобода"

Дослівно: "Поки що незрозуміло, чи йдеться про наслідки українського обстрілу та ударів дронами, чи, навпаки, МАПП було пошкоджено внаслідок дій у відповідь російської армії".

Деталі: Журналісти також повідомляють, що в кількох сотнях метрів від пункту пропуску розташована газовимірювальна станція "Суджа", яка, за даними аналітика, є "єдиним входом російського газу для транзиту через Україну".

На супутникових знімках немає слідів пошкодження станції.

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