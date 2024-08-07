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"Радіо Свобода" показала знімок з руйнуваннями на пункті пропуску в Курській області РФ

Тетяна ОлійникСереда, 7 серпня 2024, 19:57
Радіо Свобода показала знімок з руйнуваннями на пункті пропуску в Курській області РФ
фото пункту пропуску до руйнувань, "Радіо Свобода"

Журналісти "Радіо Свобода" опублікували супутниковий знімок руйнувань на автомобільному прикордонному пункті пропуску "Суджа" в Курській області Росії.

Джерело: російська служба "Радіо Свобода" з посиланням на супутниковий знімок зроблений вранці 6 серпня

Деталі: У публікації зауважили, що раніше світлину пункту пропуску, яку зробив український дрон, опублікували російські та українські Telegram-канали.

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фото з Telegram-каналів
 
супутникове фото руйнувань, "радіо свобода"

Дослівно: "Поки що незрозуміло, чи йдеться про наслідки українського обстрілу та ударів дронами, чи, навпаки, МАПП було пошкоджено внаслідок дій у відповідь російської армії".

Деталі: Журналісти також повідомляють, що в кількох сотнях метрів від пункту пропуску розташована газовимірювальна станція "Суджа", яка, за даними аналітика, є "єдиним входом російського газу для транзиту через Україну".

На супутникових знімках немає слідів пошкодження станції.

ВІДЕО ДНЯ

Що передувало: 

  • У вівторок, 6 серпня, росіяни повідомили про спроби України прорватися на територію Курської області.
  • У середу російські пропагандисти і так звані "воєнкори" стверджують, що українські сили в прикордонній зоні. А правитель Росії Владімір Путін назвав ситуацію "провокацією".
  • Українська сторона події в Курській області наразі офіційно не коментувала.
  • У США заявили, що хочуть зв'язатись із Києвом для уточнення інформації про події в Курській області.

Росіявійна
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