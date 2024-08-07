"Радіо Свобода" показала знімок з руйнуваннями на пункті пропуску в Курській області РФ
Журналісти "Радіо Свобода" опублікували супутниковий знімок руйнувань на автомобільному прикордонному пункті пропуску "Суджа" в Курській області Росії.
Джерело: російська служба "Радіо Свобода" з посиланням на супутниковий знімок зроблений вранці 6 серпня
Деталі: У публікації зауважили, що раніше світлину пункту пропуску, яку зробив український дрон, опублікували російські та українські Telegram-канали.
Дослівно: "Поки що незрозуміло, чи йдеться про наслідки українського обстрілу та ударів дронами, чи, навпаки, МАПП було пошкоджено внаслідок дій у відповідь російської армії".
Деталі: Журналісти також повідомляють, що в кількох сотнях метрів від пункту пропуску розташована газовимірювальна станція "Суджа", яка, за даними аналітика, є "єдиним входом російського газу для транзиту через Україну".
На супутникових знімках немає слідів пошкодження станції.
Що передувало:
- У вівторок, 6 серпня, росіяни повідомили про спроби України прорватися на територію Курської області.
- У середу російські пропагандисти і так звані "воєнкори" стверджують, що українські сили в прикордонній зоні. А правитель Росії Владімір Путін назвав ситуацію "провокацією".
- Українська сторона події в Курській області наразі офіційно не коментувала.
- У США заявили, що хочуть зв'язатись із Києвом для уточнення інформації про події в Курській області.