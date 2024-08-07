На другу добу після прориву кордону у Курській області РФ ввели режим надзвичайної ситуації.

Джерело: т. в. о губернатора Олексій Смірнов

Деталі: Смірнов зазначив, що в Курській області зберігається "складна оперативна обстановка в прикордонних районах".

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Режим надзвичайної ситуації ввели на всій території області для "ліквідації наслідків заходу на територію регіону ворожих сил".

Що передувало: