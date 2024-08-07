У Курській області РФ ввели режим надзвичайної ситуації
Середа, 7 серпня 2024, 21:00
На другу добу після прориву кордону у Курській області РФ ввели режим надзвичайної ситуації.
Джерело: т. в. о губернатора Олексій Смірнов
Деталі: Смірнов зазначив, що в Курській області зберігається "складна оперативна обстановка в прикордонних районах".
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Режим надзвичайної ситуації ввели на всій території області для "ліквідації наслідків заходу на територію регіону ворожих сил".
Що передувало:
- У вівторок, 6 серпня, росіяни повідомили про спроби України прорватися на територію Курської області.
- У середу російські пропагандисти і так звані "воєнкори" стверджують, що українські сили в прикордонній зоні. А правитель Росії Володимир Путін назвав ситуацію "провокацією".
- Українська сторона події в Курській області наразі офіційно не коментувала.
- У США заявили, що хочуть зв'язатись із Києвом для уточнення інформації про події в Курській області.