Держдеп: Україна не попереджала про дії в Курську, вони не порушують політику США

Речник Державного департаменту США Метью Міллер заявив, що Штати не отримували від України попереджень про будь-які операції в Курській області Росії.

Джерело: Міллер сказав на брифінгу в середу, 7 серпня, повідомляє "Європейська правда"

Деталі: Міллер підтвердив, що США не отримували попереджень про можливі операції на російській території, додавши, що "в тому, що Україна не повідомляє нас про свою точну тактику перед її втіленням, немає нічого незвичного".

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"Це війна, яку вони ведуть. Ми надаємо їм засоби та консультуємо їх. Але коли йдеться про щоденну тактику, коли йдеться про щоденні удари, іноді ми спілкуємося з ними, іноді – ні. І доречно їм самим ухвалювати відповідні рішення", – зазначив він.

Речник Держдепу водночас ухильно відповів на питання, чи порушують дії нібито українських сил у Курську заборону США на удари американською зброєю по території Росії, підкреслюючи, що політика Вашингтона в цьому плані не змінилась.

"Відповім так. Нічого в нашій політиці не змінилось, і тими діями, які вони (українці. – Ред.) зараз вживають, вони нашу політику не порушують", – сказав Міллер на брифінгу.

ВІДЕО ДНЯ

З вівторка, 6 серпня, росіяни повідомляють про спроби України прорватися на територію Курської області. Російські пропагандисти і так звані "воєнкори" стверджують, що українські сили в прикордонній зоні.

Правитель Росії Владімір Путін назвав ситуацію в Курській області "провокацією".

Речник Європейської комісії із зовнішньополітичних питань Петер Стано заявив, що Україна має право на самозахист, зокрема й удари по російській території.

Українська сторона події в Курській області наразі офіційно не коментувала.