Білий дім про події в Курській області: слід пам'ятати, що звідти РФ атакує Україну

У Білому домі нагадали, що російські окупаційні сили атакують Україну з території Курської області, де, як стверджується, українські війська зараз проводять операцію.

Джерело: речниця Білого дому Карін Жан-П'єр, "Європейська правда"

Деталі: Вона підтвердила, що американська сторона зв'яжеться з українськими партнерами, щоб отримати більше деталей щодо ймовірної операції.

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"Але загалом, як ви знаєте, ми підтримуємо Україну в тому, що вона робить, захищаючись від російської агресії. Ми вважаємо, що це, очевидно, важливо робити, оскільки ми говоримо про демократію і свободу. І ми будемо продовжувати це робити", – зазначила Жан-П'єр.

Представниця Білого дому відмовилась відповідати на питання, чи застосовується американська зброя у цій потенційній операції, нагадавши лише, що політика США залишається незмінною.

"Ми повинні пам'ятати, що – очевидно, в цьому регіоні (Курській області. – ред.) є російські війська. Вони там знаходяться і вони з цього регіону атакують Україну. Отже, ми не можемо про це забувати", – додала вона.

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Жан-П’єр підкреслила, що США продовжуватимуть підтримувати Україну, яка захищається від російської агресії.

З вівторка, 6 серпня, росіяни повідомляють про спроби України прорватися на територію Курської області. Російські пропагандисти і так звані "воєнкори" стверджують, що українські сили в прикордонній зоні.

Правитель Росії Володимир Путін назвав ситуацію в Курській області "провокацією". У Держдепі США вказали на іронічність цієї заяви Путіна.

Українська сторона події в Курській області наразі офіційно не коментувала.

Речник Європейської комісії із зовнішньополітичних питань Петер Стано заявив, що Україна має право на самозахист, зокрема й удари по російській території.