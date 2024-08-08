За три дні евакуації з Донецької області вивезли 1010 дітей

За перші три дні евакуаційних заходів з 28 населених пунктів Донецької області вивезли 1010 дітей з 756 родин, залишається евакуювати ще 3 723 дитини.

Джерело: Національна поліція України

Дослівно: "За перші три дні евакуаційних заходів із небезпечних районів врятовано 1010 дітей з 756 родин. Евакуація здійснювалася як самостійно сім’ями, так і за допомогою робочих груп. Наразі всі вони вже у безпеці та отримують необхідну допомогу".

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Деталі: Повідомляється, що з 5 серпня триває примусова евакуація населення з 28 найбільш небезпечних населених пунктів Донецької області. Наразі залишається вивезти ще 3 723 дитини.

Над евакуацію дітей працюють 20 евакуаційних груп, до складу яких входять екіпажі "Білий янгол", парамедики поліції, працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій, патрульна поліція та представники військових адміністрацій.

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Також у поліції нагадали, що на всій території Донецької області продовжується обов’язкова евакуація. Для отримання допомогу можна зателефонувати на гарячі лінії евакуаційних екіпажів:

Авдіївський – 066-56-19-102;

Бахмутський - 066-56-15-102;

Великоновосілківський - 066-56-11-102;

Лиманський - 066-56-16-102;

Мар’їнський - 066-56-10-102.

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