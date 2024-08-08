За три дні евакуації з Донецької області вивезли 1010 дітей
За перші три дні евакуаційних заходів з 28 населених пунктів Донецької області вивезли 1010 дітей з 756 родин, залишається евакуювати ще 3 723 дитини.
Джерело: Національна поліція України
Дослівно: "За перші три дні евакуаційних заходів із небезпечних районів врятовано 1010 дітей з 756 родин. Евакуація здійснювалася як самостійно сім’ями, так і за допомогою робочих груп. Наразі всі вони вже у безпеці та отримують необхідну допомогу".
Деталі: Повідомляється, що з 5 серпня триває примусова евакуація населення з 28 найбільш небезпечних населених пунктів Донецької області. Наразі залишається вивезти ще 3 723 дитини.
Над евакуацію дітей працюють 20 евакуаційних груп, до складу яких входять екіпажі "Білий янгол", парамедики поліції, працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій, патрульна поліція та представники військових адміністрацій.
Також у поліції нагадали, що на всій території Донецької області продовжується обов’язкова евакуація. Для отримання допомогу можна зателефонувати на гарячі лінії евакуаційних екіпажів:
- Авдіївський – 066-56-19-102;
- Бахмутський - 066-56-15-102;
- Великоновосілківський - 066-56-11-102;
- Лиманський - 066-56-16-102;
- Мар’їнський - 066-56-10-102.
Нагадаємо:
- Раніше Міністерство внутрішніх справ України повідомляло, що за 6 серпня з 28 населених пунктів Донецької області виїхали 372 сім’ї з 481 дитиною.
- 7 серпня начальник Сумської ОВА Володимир Артюх в ефірі телемарафону повідомив, що на Сумщині оголосили про обов’язкову евакуацію з 23 населених пунктів у 5-ти прикордонних з Росією громадах.