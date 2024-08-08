В Україні запрацював застосунок "Армія+" для військових: перша функція – електронні рапорти

В Україні запрацював мобільний застосунок "Армія+", завдяки якому військовослужбовці зможуть надсилати командирам електронні рапорти.

Джерело: журналістка "Української правди" з посиланням на виступи президента Володимира Зеленського і премʼєр-міністра Дениса Шмигаля під час презентації застосунку

Пряма мова Зеленського: "Від сьогодні (8 серпня – УП) працюватиме застосунок "Армія+". Стартує він із базової функції – це електронні рапорти. За кілька хвилин і кліків можна буде зробити те, що зараз займає години або навіть дні. Також у застосунку буде АрміяID (електронні посвідчення військових – УП) та опитування (бійців – УП), щоб бачити реальну ситуацію із забезпеченням наших підрозділів. Згодом будемо наповнювати його новими функціями".

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Деталі: Зеленський зазначив, що мета застосунку – звільнити українську армію від паперової роботи, щоб командири й солдати не витрачали свій час на "застарілу і нікому непотрібну" бюрократію.

Президент підкреслив, що на наступних етапах розвитку "Армії+" у застосунку мають зʼявитися й інші функції, які допоможуть воїнам реалізувати всі необхідні соціальні та комунікативні потреби.

Зокрема, за його словами, у застосунку будуть курси та навчальні програми для бійців. Зеленський також додав, що в "Армії+" буде забезпечена надійна комунікація між воїнами – створені захищені чати.

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Своєю чергою премʼєр-міністр зауважив, що 30 липня уряд окремою постановою унормував роботу застосунку "Армія+". За його словами, сервіси вже починають працювати, ними можуть користуватися військові.

Передісторія:

17 травня Міністерство оборони запустило мобільний застосунок "Резерв+" для військовозобов'язаних, призовників та резервістів. Наразі 3,3 мільйона військовозобовʼязаних оновили військово-облікові дані в застосунку.

7 серпня президент Володимир Зеленський анонсував запуск мобільного застосунку "Армія+", який має значно полегшити життя військовослужбовців і їхнього командування.

Читати більше в матеріалі "Економічної правди": "Людина знатиме, чи на обліку вона в ТЦК, має бронювання або відстрочку". Як працюватимуть "Армія+" та інші цифрові інструменти для ЗСУ