Глава оборонного комітету Бундестагу за використання Україною німецької зброї в Курській області

Глава комітету з оборони Бундестагу Німеччини Маркус Фабер не вважає проблемою ймовірне використання німецької зброї у боях на території Курської області Росії.

Джерело: Фабер в інтерв’ю виданням Funke Mediengruppe, яке цитують агентство AFP та "Європейська правда"

Деталі: За словами Фабера, німецька зброя після передання Україні стає "українською зброєю", і це стосується "всіх озброєнь", включно з бойовими танками Leopard 2.

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"У зв'язку з нападом Росії на Україну територія обох держав є зоною бойових дій. Застосування зброї підпадає під дію положень міжнародного права", – пояснив голова оборонного комітету Бундестагу.

Згідно з російськими повідомленнями, з вівторка українські сили просунулися вглиб російської території в районі Курської області.

Правитель Росії Владімір Путін назвав ситуацію в Курській області "провокацією". У Держдепі США вказали на іронічність цієї заяви Путіна.

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Українська сторона події в Курській області наразі офіційно не коментувала.

Речник Європейської комісії із зовнішньополітичних питань Петер Стано заявив, що Україна має право на самозахист, зокрема й на удари по російській території.