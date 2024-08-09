Дронова атака: у Липецькій області РФ загорівся військовий аеродром

У Липецькій області Росії внаслідок дронової атаки загорівся військовий аеродром, губернатор заявив про "детонацію вибухонебезпечних об'єктів", пошкодження енергооб'єкта і 6 постраждалих.

Джерело: російські пропагандистські видання РИА Новости, РБК і ТАСС, МНС у Липецькій області та губернатор регіону Ігор Артамонов у Telegram

Дослівно з повідомлення МНС: "Загоряння на військовому аеродромі за третім номером".

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Деталі: Повідомляється, що аеродром розташований поблизу населених пунктів, у яких раніше було оголошено евакуацію.

У Липецькій області Росії у результаті дронової атаки загорівся військовий аеродром. Російський Telegram-канал Astra опублікував відео, яке, як стверджується, зняте саме неподалік летовища. pic.twitter.com/ETGt5lYhkZ — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) August 9, 2024

Пряма мова Артамонова: "Відбулася детонація вибухонебезпечних об'єктів далеко від цивільних будівель. На місці події працюють усі екстрені служби".

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Деталі: Також, за його словами, внаслідок падіння БПЛА пошкоджено об'єкт енергетичної інфраструктури та є порушення електропостачання.

Артамонов додав, що постраждали 6 осіб, їх госпіталізували.

Пізніше губернатор уточнив, що кількість постраждалих зросла до 9 осіб.

Доповнено: Пізніше російське Міноборони повідомило про нібито перехоплення і знищення за ніч 75 БПЛА. Відомство стверджує, що 26 безпілотників нібито збили над Бєлгородською, 19 – над Липецькою, 7 – над Курською, 5 – над Брянською, 4 – над Воронезькою і 1 – над Орловською областями РФ.

Крім того, нібито 5 дронів знищили над тимчасово окупованим Кримом і 8 – над акваторією Чорного моря.

Також окупанти стверджують, що в акваторії Чорного моря знищили 7 безекіпажних катерів, які прямували в напрямку Криму.

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