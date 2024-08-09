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У Генштабі підтвердили удар по військовому аеродрому "Липецьк": уражено склади з авіабомбами

Станіслав Погорілов, Валентина РоманенкоП'ятниця, 9 серпня 2024, 10:20
У Генштабі підтвердили удар по військовому аеродрому Липецьк: уражено склади з авіабомбами
Фото: знімок пожежі на аеродромі "Липецьк" з супутника NASA, "Радио Свобода"

Сили оборони в ніч на 9 серпня завдали удару по російському військовому аеродрому "Липецьк", де базуються літаки Су-34, Су-35 та МіГ-31.

Джерело: Генштаб ЗСУ, джерела в СБУ

Дослівно Генштаб ЗСУ: "Сьогодні вночі Сили оборони України завдали удару по аеродрому "Липецьк" (Ліпецька область, РФ). В ході атаки уражено склади з керованими авіаційними бомбами та ще низку інших об’єктів в районі летовища. Зафіксовано декілька джерел загоряння, здійнялася сильна пожежа та спостерігалася багаторазова детонація".

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Деталі: Повідомляється, що результати ураження по літках на аеродромі ще уточнюються.

Також в Генштабі повідомили, що підрозділи ЗСУ завдали ударів по зенітних ракетних дивізіонах РФ на тимчасово окупованій території Донецької області.

Зокрема, бойова робота здійснювалася по трьох радарах противника: двох – від комплексів С-350 та одному С-300. Підтверджено точне влучання та знищення одного радару ЗРК С-350.

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"Щодо інших двох цілей інформація наразі уточнюється. Водночас, зафіксовано припинення роботи всіх трьох радарів ворога після ударів", - повідомили в Генштабі.

Відео з російьских соцмереж

Більше деталей: Джерела в СБУ повідомили, що удар було завдано по російському військовому аеродрому "Липецьк-2". Там перебувало кілька десятків винищувачів, вертольоти та розміщувалися склади, де зберігалось понад 700 керованих авіабомб.

Після удару українських дронів відбувся потужний вибух, який спричинив ланцюгову детонацію та масштабну пожежу на значній частині аеродрому. Місцева влада підтвердила факт детонації та оголосила евакуацію мешканців прилеглих населених пунктів.

Також, за даним джерел, "більшість літаків, розміщених на військовом аеродромі "Липецьк - 2" злетіти не встигли".

Нагадаємо: Перед цим повідомлялось, що У Липецькій області Росії внаслідок дронової атаки загорівся військовий аеродром, губернатор заявив про "детонацію вибухонебезпечних об'єктів", пошкодження енергооб'єкта і 6 постраждалих.

Збройні силивійнаУкраїнаРосія
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