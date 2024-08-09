СБУ поцілила дроном ще один російський вертоліт на Курщині – джерело
П'ятниця, 9 серпня 2024, 11:22
Служба безпеки України уразила ще один російський вертоліт на території Курської області РФ.
Джерело: співрозмовник "Української правди" в СБУ
Пряма мова: "Спецслужба відпрацювала ще одну ціль за допомогою FPV-дрона у "Курській народній республіці". На відео видно, як безпілотник ЦСО "А" Служби безпеки вражає вертоліт в момент його польоту".
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"Служба божа України" доганяє кармою черговий російський гелікоптер pic.twitter.com/91Lb5jccCH— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) August 9, 2024
Деталі: Днями СБУ вже підбила дроном російський вертоліт Мі-8.