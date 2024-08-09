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СБУ поцілила дроном ще один російський вертоліт на Курщині – джерело

Валентина РоманенкоП'ятниця, 9 серпня 2024, 11:22
СБУ поцілила дроном ще один російський вертоліт на Курщині – джерело
скриншот

Служба безпеки України уразила ще один російський вертоліт на території Курської області РФ.

Джерело: співрозмовник "Української правди" в СБУ

Пряма мова: "Спецслужба відпрацювала ще одну ціль за допомогою FPV-дрона у "Курській народній республіці". На відео видно, як безпілотник ЦСО "А" Служби безпеки вражає вертоліт в момент його польоту".

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Деталі: Днями СБУ вже підбила дроном російський вертоліт Мі-8.

СБУбезпілотникивійна
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