СБУ поцілила дроном ще один російський вертоліт на Курщині – джерело

Служба безпеки України уразила ще один російський вертоліт на території Курської області РФ.

Джерело: співрозмовник "Української правди" в СБУ

Пряма мова: "Спецслужба відпрацювала ще одну ціль за допомогою FPV-дрона у "Курській народній республіці". На відео видно, як безпілотник ЦСО "А" Служби безпеки вражає вертоліт в момент його польоту".

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"Служба божа України" доганяє кармою черговий російський гелікоптер pic.twitter.com/91Lb5jccCH — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) August 9, 2024

Деталі: Днями СБУ вже підбила дроном російський вертоліт Мі-8.