З'явилися супутникові знімки враженого українським ударом аеродрому "Липецьк"
П'ятниця, 9 серпня 2024, 19:56
На супутникових знімках Planet Labs за 9 серпня можна побачити наслідки ударів українських військ по аеродрому "Липецьк", що біля однойменного міста у Росії.
Джерело: фотографії, які є в розпорядженні проєкту "Схеми" видання "Радіо Свобода"
Деталі: Згідно зі знімками, низка приміщень аеродрому, які могли використовуватись як склади – повністю зруйновані, а на території, ймовірно, тривала масштабна пожежа. На землі також видно дві вирви, що може бути наслідком влучання ракет або безпілотників, використаних ЗСУ для завдання ударів.
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Нагадаємо:
- Вночі з 8 на 9 серпня російська влада заявила про масовану атаку безпілотників на Липецьк, у результаті яких відбулася детонація вибухонебезпечних об'єктів, а також зазнав ушкоджень об'єкт енергетичної інфраструктури. Згодом у Липецькому окрузі запровадили режим надзвичайної ситуації. У МНС Липецької області повідомили про пожежу на військовому аеродромі.
- Пізніше в українському Генштабі підтвердили удар по військовому аеродрому "Липецьк" і враження складів з авіабомбами.