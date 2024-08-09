З'явилися супутникові знімки враженого українським ударом аеродрому "Липецьк"

На супутникових знімках Planet Labs за 9 серпня можна побачити наслідки ударів українських військ по аеродрому "Липецьк", що біля однойменного міста у Росії.

Джерело: фотографії, які є в розпорядженні проєкту "Схеми" видання "Радіо Свобода"

Деталі: Згідно зі знімками, низка приміщень аеродрому, які могли використовуватись як склади – повністю зруйновані, а на території, ймовірно, тривала масштабна пожежа. На землі також видно дві вирви, що може бути наслідком влучання ракет або безпілотників, використаних ЗСУ для завдання ударів.

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Склади аеродрому ДО удару фото: Planet Labs

Склади аеродрому ПІСЛЯ удару фото: Planet Labs

фото: Planet Labs

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