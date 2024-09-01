Через повторний удар по Харкову постраждали лікарі й рятувальники

Внаслідок повторного ракетного удару по Харкову постраждали рятувальники та лікарі, які приїхали на виклик після обстрілу.

Джерело: мер Харкова Ігор Терехов в ефірі телемарафону, керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram, начальник Центру екстреної меддопомоги Харкова Віктор Забашта у коментарі Суспільне Харків

наслідки ударів по Харкову, фото: Олег Синєгубов у Telegram

Пряма мова Терехова: "На теперішній час ми маємо близько 40 людей, які отримали поранення. На щастя, загиблих немає, але декілька людей у дуже важкому стані.

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Крім того, постраждали працівники ДСНС і карети "швидкої допомоги", які приїхали на виклик. Повторним цинічним ударом, попередньо, "Іскандерами", ворог атакував наше місто, і постраждали лікарі".

Деталі: Начальник Центру екстреної меддопомоги Віктор Забашта розповів, що внаслідок повторного удару РФ по Харкову постраждали двоє медиків екстреної допомоги.

наслідки ударів по Харкову, фото: Олег Синєгубов у Telegram

Пряма мова Забашти: "Бригада одразу вирушила, вони зупинилися перед торговельним центром. І тут був другий "приліт", влучання поряд, уламками пошкоджено автівку. Лікар дістав черепно-мозкової травми, фельдшер – перелом гомілки уламком. Водій, на щастя, не постраждав. Стан у фельдшера стабільний, йому нічого не загрожує, він прооперований. Лікар поки не прийшов до тями".

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Оновлено: Голова ОВА Олег Синєгубов повідомив, що серед поранених – двоє медиків та двоє рятувальників.

Що передувало: Удень 1 вересня росіяни завдали близько 10 ударів по Харкову, відомо про 41 пораненого, з них 5 дітей.

Президент Володимир Зеленський відреагував на новий удар росіян по Харкову та звернувся до світових лідерів.

За даними прокуратури, Харків атакували балістичними ракетами типу "Іскандер-М" з території Росії. Вісім ракет влучили у трьох районах міста.