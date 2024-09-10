Військові полюють на останній "Шахед"

Російські війська ввечері 9 вересня запустили на територію України кілька груп ударних БпЛА. Протягом ночі над країною кружляло до 10 груп "Шахедів": більшість із них на Полтавщині та Черкащині. Уранці військові повідомили, що залишився останній "Шахед" на кордоні Черкаської та Київської областей, а за півгодини оголосили про відбій загрози ударних ворожих БпЛА.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ

Деталі: О 22:21 повідомили про кілька груп ворожих ударних БпЛА на Харківщині.

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О 22:37 з'явилась інформація, що вони тримають курс на Полтавщину.

О 22:42 з'явились нові групи ворожих ударних БпЛА на Чернігівщині, вони рухаються в напрямку Шостки.

О 23:28 повідомили про ударні безпілотники напрямом на Чернігів.

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О 23:40 стало відомо про дрони напрямом на Дніпро.

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О 00:27 військові повідомили про групу "Шахедів" з півдня, вони рухаються через Херсонщину, курс північно західний.

О 1:12 ворожі БПЛА продовжували рух через Миколаївщину курсом на Кіровоградську/Одеську області.

О 2:06 Частина "Шахедів" із Миколаївщини перемістилася у Кіровоградську область.

О 2:08 ще кілька груп ударних БпЛА через Полтавщину летять курсом на Черкаську область.

О 2:29 повітряники повідомили про:

кілька "Шахедів" на півдні Київщини. Курсом на Черкаську область;

"Шахеди" з Кіровоградщини на перелетіли на Черкащину;

Кілька груп "Шахедів" через Миколаївщину прямує на Кіровоградщину;

через Сумщину безпілотники летять на Чернігівщину.

О 3:08 у ПС повідомили, що кілька груп "Шахедів" з Київщини та Черкащини залітають у Вінницьку область.

О 3:48 військові повідомили, що наразі у повітряному просторі України до 10 груп "Шахедів".

Більшість з них на Полтавщині та Черкащині.

О 6.50 у ПС повідомили, що останній "Шахед" на межі Черкаської та Київської областей.