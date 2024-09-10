Военные охотятся за последним "Шахедом"

Российские войска вечером 9 сентября запустили на территорию Украины несколько групп ударных БпЛА. В течение ночи над страной кружило до 10 групп "Шахедов": большинство из них на Полтавщине и Черкасщине. Утром военные сообщили, что остался последний "Шахед" на границе Черкасской и Киевской областей, а через полчаса объявили об отбое угрозы ударных вражеских БпЛА.

Источник: Воздушные силы

Детали: В 22:21 сообщили о нескольких группах вражеских ударных БПЛА в Харьковской области.

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В 22:37 появилась информация, что они держат курс на Полтавщину.

В 22:42 появились новые группы вражеских ударных БпЛА на Черниговщине, они движутся в направлении Шостки.

В 23:28 сообщили об ударных беспилотниках по направлению на Чернигов.

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В 23:40 стало известно о дронах по направлению на Днепр.

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В 00:27 военные сообщили о группе "Шахедов" с юга, они движутся через Херсонскую область, курс северо-западный.

В 1:12 вражеские БПЛА продолжали движение через Николаевскую область курсом на Кировоградскую/Одесскую области.

В 2:06 Часть "Шахедов" из Николаевской области переместилась в Кировоградскую область.

В 2:08 еще несколько групп ударных БпЛА через Полтавскую область летят курсом на Черкасскую область.

В 2:29 воздушники сообщили о

несколько "Шахедов" на юге Киевщины. Курсом на Черкасскую область;

"Шахеды" с Кировоградщины на перелетели в Черкасскую область;

Несколько групп "Шахедов" через Николаевскую область направляется на Кировоградщину;

через Сумскую область беспилотники летят на Черниговщину.

В 3:08 в ПС сообщили, что несколько групп "Шахедов" из Киевской и Черкасской областей залетают в Винницкую область.

В 3:48 военные сообщили, что сейчас в воздушном пространстве Украины до 10 групп "Шахедов".

Большинство из них на Полтавщине и Черкасщине.

В 6.50 в ПС сообщили, что последний "Шахед" на границе Черкасской и Киевской областей.