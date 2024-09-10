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ISW: Кремль намагається знайти посередників для переговорів з Україною

Олена ІвашківВівторок, 10 вересня 2024, 05:01
ISW: Кремль намагається знайти посередників для переговорів з Україною
Сергій Лавров і генсек Ради співробітництва арабських держав Перської затоки Джасем аль-Будейві під час зустрічі в Ер-Ріяді. 9 вересня, фото: РИА Новости

Кремлівські чиновники, ймовірно, намагаються сформувати міжнародні мирні посередницькі зусилля у війні в Україні, демонструючи при цьому небажання Росії брати участь у добросовісних переговорах з Україною. 

Джерело: Інститут вивчення війни (ISW)

Деталі: Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров зустрівся з міністром закордонних справ Бразилії Мауро Вієйрою та міністром закордонних справ Індії Субрахманьямом Джайшанкаром на полях засідання Ради співробітництва Росії та країн Перської затоки у Саудівській Аравії 9 вересня. 

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Міністерство закордонних справ Росії заявило, що Лавров обговорив війну в Україні з Вієйрою та Джайшанкаром, але не повідомило подробиць. 

Бразилія та Китайська Народна Республіка з травня просувають свій мирний план "Політичне врегулювання української кризи" з шести пунктів, ключові принципи якого сприятливі для Росії.

Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді, зокрема, нещодавно підтвердив підтримку Індією миру в Україні на основі принципів міжнародного права, таких, як повага до територіальної цілісності та суверенітету держав. 

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Однак Лавров повторив шаблонні кремлівські наративи, які демонструють небажання Росії вести добросовісні переговори з Україною, стверджуючи, що мирна формула президента України Володимира Зеленського, яка дійсно ґрунтується на принципах міжнародного права, є "ультиматумом" і що Росія ніколи серйозно не розглядала цей план. 

Українські офіційні особи відкрито запросили російського представника взяти участь у другому мирному саміті  України, який відбудеться ще цього року.

Ключові  висновки ISW за 9 вересня:

  • Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров взяв участь у спільній міністерській зустрічі стратегічного діалогу Росії та Ради співробітництва арабських держав Перської затоки (РСАДПЗ) у Саудівській Аравії 9 вересня, ймовірно, в рамках зусиль Кремля, спрямованих на просування створення його "євразійської архітектури безпеки".
  • Кремлівські чиновники, ймовірно, намагаються сформувати міжнародні зусилля з мирного посередництва у війні в Україні, демонструючи при цьому небажання Росії брати участь у добросовісних переговорах з Україною.
  • Кремль використав російські регіональні вибори, що відбулися 6-8 вересня, щоб інтегрувати в російський уряд російських військових ветеранів війни в Україні, яким він довіряє, ймовірно, в рамках постійних спроб заспокоїти російських військовослужбовців, посилити внутрішню підтримку війни і сформувати кадровий склад місцевих чиновників, пов'язаних з Кремлем.
  • Кремль утримався від заміни виконуючого обов'язки губернатора Курської області Олексія Смирнова під час російських регіональних виборів, ймовірно, на підтримку зусиль, спрямованих на применшення суспільних наслідків вторгнення України в Курську область.
  • Українські офіційні особи продовжують попереджати, що російські війська все частіше застосовують хімічну зброю в Україні.
  • Російські війська нещодавно відновили втрачені позиції в Курській області на тлі продовження українських наступальних операцій в цьому районі 9 вересня.
  • Російські війська нещодавно просунулися вздовж лінії Куп'янськ-Сватове, поблизу Сіверська, поблизу Покровська та на південний захід від Донецька, а українські війська нещодавно відновили позиції поблизу Сіверська.
  • Президент Росії Володимир Путін 9 вересня розширив повноваження міністра оборони Росії Андрія Бєлоусова, дозволивши йому надавати доступ до російської державної таємниці (секретної інформації) особам, які мають на це право в Міністерстві оборони (МО) Росії.

ISWРосіяБлизький Схід
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