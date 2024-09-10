ISW: Кремль пытается найти посредников для переговоров с Украиной

Сергей Лавров и генсек Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива Джасем аль-Будейви во время встречи в Эр-Рияде. 9 сентября, фото: РИА Новости

Кремлевские чиновники, вероятно, пытаются сформировать международные мирные посреднические усилия в войне в Украине, демонстрируя при этом нежелание России участвовать в добросовестных переговорах с Украиной.

Источник: Институт изучения войны (ISW)

Детали: Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился с министром иностранных дел Бразилии Мауро Виейрой и министром иностранных дел Индии Субрахманьямом Джайшанкаром на полях заседания Совета сотрудничества России и стран Персидского залива в Саудовской Аравии 9 сентября.

Реклама:

Министерство иностранных дел России заявило, что Лавров обсудил войну в Украине с Виейрой и Джайшанкаром, но не сообщило подробностей.

Бразилия и Китайская Народная Республика с мая продвигают свой мирный план "Политическое урегулирование украинского кризиса" из шести пунктов, ключевые принципы которого благоприятны для России.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди, в частности, недавно подтвердил поддержку Индией мира в Украине на основе принципов международного права, таких, как уважение территориальной целостности и суверенитета государств.

ВИДЕО ДНЯ

Однако Лавров повторил шаблонные кремлевские нарративы, которые демонстрируют нежелание России вести добросовестные переговоры с Украиной, утверждая, что мирная формула президента Украины Владимира Зеленского, которая действительно основывается на принципах международного права, является "ультиматумом" и что Россия никогда серьезно не рассматривала этот план.

Украинские официальные лица открыто пригласили российского представителя принять участие во втором мирном саммите Украины, который состоится еще в этом году.

Ключевые выводы ISW за 9 сентября: