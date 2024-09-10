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ISW: Кремль пытается найти посредников для переговоров с Украиной

Алена ИвашкивВторник, 10 сентября 2024, 05:01
ISW: Кремль пытается найти посредников для переговоров с Украиной
Сергей Лавров и генсек Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива Джасем аль-Будейви во время встречи в Эр-Рияде. 9 сентября, фото: РИА Новости

Кремлевские чиновники, вероятно, пытаются сформировать международные мирные посреднические усилия в войне в Украине, демонстрируя при этом нежелание России участвовать в добросовестных переговорах с Украиной. 

Источник: Институт изучения войны (ISW)

Детали: Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился с министром иностранных дел Бразилии Мауро Виейрой и министром иностранных дел Индии Субрахманьямом Джайшанкаром на полях заседания Совета сотрудничества России и стран Персидского залива в Саудовской Аравии 9 сентября. 

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Министерство иностранных дел России заявило, что Лавров обсудил войну в Украине с Виейрой и Джайшанкаром, но не сообщило подробностей. 

Бразилия и Китайская Народная Республика с мая продвигают свой мирный план "Политическое урегулирование украинского кризиса" из шести пунктов, ключевые принципы которого благоприятны для России.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди, в частности, недавно подтвердил поддержку Индией мира в Украине на основе принципов международного права, таких, как уважение территориальной целостности и суверенитета государств. 

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Однако Лавров повторил шаблонные кремлевские нарративы, которые демонстрируют нежелание России вести добросовестные переговоры с Украиной, утверждая, что мирная формула президента Украины Владимира Зеленского, которая действительно основывается на принципах международного права, является "ультиматумом" и что Россия никогда серьезно не рассматривала этот план. 

Украинские официальные лица открыто пригласили российского представителя принять участие во втором мирном саммите Украины, который состоится еще в этом году.

Ключевые выводы ISW за 9 сентября:

  • Министр иностранных дел России Сергей Лавров принял участие в совместной министерской встрече стратегического диалога России и Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) в Саудовской Аравии 9 сентября, вероятно, в рамках усилий Кремля, направленных на продвижение создания его "евразийской архитектуры безопасности".
  • Кремлевские чиновники, вероятно, пытаются сформировать международные усилия по мирному посредничеству в войне в Украине, демонстрируя при этом нежелание России участвовать в добросовестных переговорах с Украиной.
  • Кремль использовал российские региональные выборы, состоявшиеся 6-8 сентября, чтобы интегрировать в российское правительство российских военных ветеранов войны в Украине, которым он доверяет, вероятно, в рамках постоянных попыток успокоить российских военнослужащих, усилить внутреннюю поддержку войны и сформировать кадровый состав местных чиновников, связанных с Кремлем.
  • Кремль воздержался от замены исполняющего обязанности губернатора Курской области Алексея Смирнова во время российских региональных выборов, вероятно, в поддержку усилий, направленных на преуменьшение общественных последствий вторжения Украины в Курскую область.
  • Украинские официальные лица продолжают предупреждать, что российские войска все чаще применяют химическое оружие в Украине.
  • Российские войска недавно восстановили утраченные позиции в Курской области на фоне продолжения украинских наступательных операций в этом районе 9 сентября.
  • Российские войска недавно продвинулись вдоль линии Купянск-Сватово, вблизи Северска, вблизи Покровска и на юго-запад от Донецка, а украинские войска недавно восстановили позиции вблизи Северска.
  • Президент России Владимир Путин 9 сентября расширил полномочия министра обороны России Андрея Белоусова, разрешив ему предоставлять доступ к российской государственной тайне (секретной информации) лицам, имеющим на это право в Министерстве обороны (МО) России.

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