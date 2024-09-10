G7: важливо призначити компетентних незалежних експертів до Наглядової ради "Укренерго"

Посли держав G7 заявили про важливість якнайшвидшого вибору "компетентних і професійних незалежних експертів" до Наглядової ради НЕК "Укренерго", бо це важливо для енергетичної безпеки України та довіри міжнародних партнерів.

Джерело: повідомлення G7 у мережі X

Дослівно: "У зв'язку зі звільненням голови правління НЕК "Укренерго" та відставкою двох членів Наглядової ради, Посли G7 наголошують на важливості швидкої організації процедури за стандартами ОЕСР для визначення компетентних та фахових незалежних експертів до Наглядової ради".

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Деталі: Посли G7 наголосили, що це дуже важливо для енергетичної безпеки України та довіри міжнародних партнерів.

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