Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

G7: важливо призначити компетентних незалежних експертів до Наглядової ради "Укренерго"

Олена ІвашківВівторок, 10 вересня 2024, 06:07
G7: важливо призначити компетентних незалежних експертів до Наглядової ради Укренерго
фото: shutterstock

Посли держав G7 заявили про важливість якнайшвидшого вибору "компетентних і професійних незалежних експертів" до Наглядової ради НЕК "Укренерго", бо це важливо для енергетичної безпеки України та довіри міжнародних партнерів.

Джерело: повідомлення G7 у мережі X

Дослівно: "У зв'язку зі звільненням голови правління НЕК "Укренерго" та відставкою двох членів Наглядової ради, Посли G7 наголошують на важливості швидкої організації процедури за стандартами ОЕСР для визначення компетентних та фахових незалежних експертів до Наглядової ради". 

Реклама:

Деталі: Посли G7 наголосили, що це дуже важливо для енергетичної безпеки України та довіри міжнародних партнерів.

Передісторія:

  • Посол США в Україні Бріджіт Брінк 6 вересня у заяві журналістам у Києві сказала, що Україна має заповнити повний склад наглядової НЕК "Укренерго", незалежні члени якої звільнилися на знак протесту проти політично мотивованої відставки керівника компанії Володимира Кудрицького.
  • Два незалежних члени "Укренерго" подали заяви про звільнення у вівторок 3 вересня, публічно заявивши про політичний тиск, який став причиною звільнення керівника компанії Володимира Кудрицького. На їхню думку, корпоративне управління "Укренерго" поставлено під сумнів. Ще одна вакансія незалежного члена наглядової ради була не заповнена і до того, попри багаторазові заклики партнерів до української влади.

G7енергетика
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Тонни боєприпасів злетіли в повітря: бійці ВМС знищили ворожі сховища під Маріуполем

На Сумщині зафіксували повторне забруднення річки Сейм: причину з'ясовують

Рада підтримала збільшення податків у першому читанні

Консерватори у Німеччині визначилися із конкурентом Шольцу, щоб повалити його уряд

Фон дер Ляєн оголосила розподіл портфелів єврокомісарів: хто отримав ключовий для України

Росіяни вдарили по енергетичній системі Сум: в деяких мікрорайонах зникло світло та вода

Усі новини...
G7
ЗМІ: В ЄС обговорюють безстрокову заморозку активів РФ, щоб забезпечити Україні кредит G7
G7 пообіцяла нові санкції проти суб'єктів у Китаї, які допомагають РФ
G7 застерегла Росію від використання ядерної зброї
Останні новини
16:47
Рада схвалила перезавантаження митниці
16:39
Далеко від вимог Держспецзв’язку: "Київстар" збільшить час автономної роботи до 6 годин
16:38
Після стабілізації на Харківщині командувача Драпатого перевели на Донеччину
16:27
Визначилися суперники збірної України з пляжного футболу у кваліфікації до чемпіонату світу-2025
16:26
У Грузії прокоментували чутки про позбавлення безвізу як "покарання" від ЄС
16:18
"Тут усе гаразд": з'явилися нові подробиці про останні миті на борту затонулого "Титана"
16:13
Нацбанк знайшов порушення у діяльності 8 фінансових компаній
16:09
Тонни боєприпасів злетіли в повітря: бійці ВМС знищили ворожі сховища під Маріуполем
16:08
Парламент Грузії ухвалив закони проти "ЛГБТ-пропаганди"
16:04
Армія РФ ударила по Харкову: постраждали 6 людей, серед них – 4 рятувальників
Усі новини...
Реклама:
Реклама: