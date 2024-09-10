G7: важно назначить компетентных независимых экспертов в Наблюдательный совет "Укрэнерго"

Послы государств G7 заявили о важности скорейшего выбора "компетентных и профессиональных независимых экспертов" в Наблюдательный совет НЭК "Укрэнерго", потому что это важно для энергетической безопасности Украины и доверия международных партнеров.

Источник: сообщение G7 в сети X

Дословно: "В связи с увольнением председателя правления НЭК „Укрэнерго" и отставкой двух членов Наблюдательного совета, Послы G7 отмечают важность быстрой организации процедуры по стандартам ОЭСР для определения компетентных и профессиональных независимых экспертов в Наблюдательный совет".

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Детали: Послы G7 отметили, что это очень важно для энергетической безопасности Украины и доверия международных партнеров.

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