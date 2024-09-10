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У Гамбурзі поліція і спецпризначенці затримали школяра з іграшковим пістолетом

Олег Павлюк, Олена ІвашківВівторок, 10 вересня 2024, 06:49
У Гамбурзі поліція і спецпризначенці затримали школяра з іграшковим пістолетом
фото ілюстраційне, Pixabay

Поліція Гамбурга розпочала масштабну операцію в школі району Ейдельштедт у другій половині дня у понеділок, 9 вересня, після суперечки між учнями, один із яких нібито мав зброю.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на NDR

Деталі: За даними поліції, спочатку кілька учнів школи Гамбурга вранці посперечалися в сусідній школі. Один із них зник, а через деякий час його знову побачили з нібито пістолетом за поясом.

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Оскільки зброя мала вигляд справжньої, на виклик прибув великий контингент поліції та спецпризначенців. Вони обшукали школу, в якій скасували заняття, але не знайшли нічого підозрілого. Паралельно поруч розгорнули пункт підтримки батьків учнів.

Зрештою, 16-річного підлітка пізніше затримали в гамбурзькому районі Луруп. Однак у нього виявилася не справжня зброя, а іграшковий пістолет.

Паралельно в кількох школах Гамбурга скасували заняття після того, як п'ять із них отримали електронні листи з погрозами. Однак, перевіривши будівлі, поліція не змогла знайти жодних доказів конкретної загрози.

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