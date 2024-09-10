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В Гамбурге полиция и спецназовцы задержали школьника с игрушечным пистолетом

Олег Павлюк, Алена ИвашкивВторник, 10 сентября 2024, 06:49
В Гамбурге полиция и спецназовцы задержали школьника с игрушечным пистолетом
фото иллюстративное, Pixabay

Полиция Гамбурга начала масштабную операцию в школе района Эйдельштедт во второй половине дня в понедельник, 9 сентября, после спора между учениками, один из которых якобы имел оружие.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на NDR

Детали: По данным полиции, сначала несколько учеников школы Гамбурга утром поспорили в соседней школе. Один из них исчез, а через некоторое время его снова увидели с якобы пистолетом за поясом.

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Поскольку оружие имело вид настоящего, на вызов прибыл большой контингент полиции и спецназовцев. Они обыскали школу, в которой отменили занятия, но не нашли ничего подозрительного. Параллельно рядом развернули пункт поддержки родителей учеников.

В конце концов, 16-летнего подростка позже задержали в гамбургском районе Луруп. Однако у него оказалось не настоящее оружие, а игрушечный пистолет.

Параллельно в нескольких школах Гамбурга отменили занятия после того, как пять из них получили электронные письма с угрозами. Однако, проверив здания, полиция не смогла найти никаких доказательств конкретной угрозы.

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