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Росія втратила на війні ще 1 380 окупантів за добу

Ірина БалачукВівторок, 10 вересня 2024, 07:48
Росія втратила на війні ще 1 380 окупантів за добу
Фото з Facebook Генштабу ЗСУ

Сили оборони за минулу добу знешкодили 1 380 російських загарбників, спалили 50 артилерійських систем та 19 ББМ.

Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook

Дослівно Генштаб: "У зв'язку з постійним надходженням уточнених розвідувальних даних, виникла потреба коригування деяких позицій загальних втрат противника – крилатих ракет. Загальна цифра скоригована, а втрати за добу подаються у звичайному режимі".

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Деталі: Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 10.09.24 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 627 790 (+1 380) осіб,
  • танків – 8 640 (+1) од,
  • бойових броньованих машин – 16 925 (+19) од,
  • артилерійських систем – 17 880 (+50) од,
  • РСЗВ – 1 180 (+0) од,
  • засобів ППО – 942 (+0) од,
  • літаків – 368 (+0) од,
  • гелікоптерів – 328 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 14 933 (+36) од,
  • крилатих ракет – 2 591 (+0) од,
  • кораблів/катерів – 28 (+0) од,
  • підводних човнів – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 24 330 (+68) од,
  • спеціальної техніки – 3 053 (+4) од.

Дані уточнюються.

Росіявтрати у війні
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