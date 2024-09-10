Росія втратила на війні ще 1 380 окупантів за добу

Сили оборони за минулу добу знешкодили 1 380 російських загарбників, спалили 50 артилерійських систем та 19 ББМ.

Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook

Дослівно Генштаб: "У зв'язку з постійним надходженням уточнених розвідувальних даних, виникла потреба коригування деяких позицій загальних втрат противника – крилатих ракет. Загальна цифра скоригована, а втрати за добу подаються у звичайному режимі".

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Деталі: Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 10.09.24 орієнтовно склали:

особового складу – близько 627 790 (+1 380) осіб,

танків – 8 640 (+1) од,

бойових броньованих машин – 16 925 (+19) од,

артилерійських систем – 17 880 (+50) од,

РСЗВ – 1 180 (+0) од,

засобів ППО – 942 (+0) од,

літаків – 368 (+0) од,

гелікоптерів – 328 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 14 933 (+36) од,

крилатих ракет – 2 591 (+0) од,

кораблів/катерів – 28 (+0) од,

підводних човнів – 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 24 330 (+68) од,

спеціальної техніки – 3 053 (+4) од.

Дані уточнюються.