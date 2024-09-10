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Ще три працівники ТЦК погоріли на хабарях на Прикарпатті

Валентина РоманенкоВівторок, 10 вересня 2024, 12:31
Ще три працівники ТЦК погоріли на хабарях на Прикарпатті
фото прокуратури

Нацполіція повідомляє про викриття на хабарях заступника керівника Івано-Франківського обласного територіального центру комплектування та двох службовців РТЦК.

Джерело: Департамент стратегічних розслідувань НПУ, спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону

Дослівно поліція: "Кожен з фігурантів налагодив свою корупційну схему допомоги особам, охочим отримати електронний код для ідентифікації в системі "Оберіг", відтермінувати чи уникнути військової служби. Суми неправомірної вигоди коливалися від 2 000 гривень до 1 000 доларів, залежно від "складності питання". Усім фігурантам повідомлено підозру".

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Деталі: Зазначається, що заступника начальника обласного ТЦК затримали неподалік місця роботи. За 1 000 доларів "винагороди" він пропонував безперешкодно отримати код для ідентифікації в системі "Оберіг" чи військово-облікові документи.

За вирішення аналогічного питання його колега - начальник районного ТЦК та СП - також отримав 1 000 доларів, а ось вже заступник командира роти охорони цього ж центру комплектування – понад 18 000 грн. 2000 гривень - за непритягнення до адміністративної відповідальності за порушення правил військового обліку та 400 доларів - за надання електронного коду для ідентифікації в системі.

Усім посадовцям слідчі повідомили про підозри в прийнятті пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою.

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фото прокуратури
 
фото поліції

Наразі суд обрав для підозрюваних запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою із правом внесення застави, які вони на цей час вже сплатили, повідомляють у прокуратурі. Крім цього, триває розгляд клопотань про  відсторонення вказаних осіб від займаних посад.

ТЦКхабаркорупціяІвано-Франківська область
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