Еще три работника ТЦК погорели на взятках на Прикарпатье

Нацполиция сообщает о разоблачении на взятках заместителя руководителя Ивано-Франковского областного территориального центра комплектования и двух служащих РТЦК.

Источник: Департамент стратегических расследований НПУ, специализированная прокуратура в сфере обороны Западного региона

Дословно полиция: "Каждый из фигурантов наладил свою коррупционную схему помощи лицам, желающим получить электронный код для идентификации в системе "Оберіг", отсрочить или избежать военной службы. Суммы неправомерной выгоды колебались от 2 000 гривен до 1 000 долларов, в зависимости от "сложности вопроса". Всем фигурантам сообщено подозрение".

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Детали: Отмечается, что заместителя начальника областного ТЦК задержали недалеко от места работы. За 1 000 долларов "вознаграждения" он предлагал беспрепятственно получить код для идентификации в системе "Оберіг" или военно-учетные документы.

За решение аналогичного вопроса его коллега - начальник районного ТЦК и СП - также получил 1 000 долларов, а вот уже заместитель командира роты охраны этого же центра комплектования - более 18 000 грн. 2000 гривен - за непривлечение к административной ответственности за нарушение правил воинского учета и 400 долларов - за предоставление электронного кода для идентификации в системе.

фото прокуратуры

Всем должностным лицам следователи сообщили о подозрениях в принятии предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом.

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фото полиции

Сейчас суд избрал для подозреваемых меры пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога, которые они в настоящее время уже оплатили, сообщают в прокуратуре. Кроме этого, продолжается рассмотрение ходатайств об отстранении указанных лиц от занимаемых должностей.