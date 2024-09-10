У Смілі побили ексвійськового та змусили вибачатись: поліція пообіцяла покарати винних

У місті Сміла Черкаської області побили колишнього військовослужбовця через дорожній конфлікт, який стався з батьками ветерана та місцевим мешканцем, глава МВС Ігор Клименко пообіцяв жорстку реакцію правоохоронців.

Джерело: "Суспільне новини", поліція Черкащини, Нацполіція, очільник МВС Ігор Клименко, голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія

Деталі: За даним поліції, напередодні інциденту в одному з авто їхали батьки колишнього військовослужбовця, в іншому — жителі Сміли. Конфлікт виник через те, що один із водіїв створив аварійну ситуацію.

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У місті Сміла побили колишнього військовослужбовця, через дорожній конфлікт, який стався з батьками ветерана та місцевим мешканцем. Поліція вже відкрила кримінальне провадження, голова МВС Ігор Клименко зазначив, що "ніхто й ніколи не має права принижувати ветеранів". pic.twitter.com/Hmmg9BFa6L — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) September 10, 2024

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Про те, що сталося, батьки розповіли сину - колишньому військовому, а також вказали, що бачили автомобіль, який їх "підрізав" у селі Ташлик.

Тож син вирішив розібратися з водієм, втім, приїхавши на місце, водія не виявив. Натомість зняв із транспортного засобу державний номерний знак і написав у соціальній мережі допис з проханням допомогти йому встановити власника.

Побачивши інформацію у соцмережах, водій Hyundai зв’язався з чоловіком і призначив йому зустріч, у ході якої конфлікт між ними переріс у бійку.

На поширеному у соцмережах відео колишнього військового б’ють та змушують вибачатись. На відео ветеран має сліди побиття.

Голова МВС Ігор Клименко відреагував на цей конфлікт та зазначив, що це ганебна ситуація, і "ніхто й ніколи не має права принижувати ветеранів".

"Все, що відбулось, отримає належну і жорстку реакцію правоохоронців. Вже розпочато кримінальне провадження. Всі факти будуть встановлені. Голова Нацполу доповів мені про перші результати та розпочату службову перевірку щодо дій (чи, вірніше, можливої бездіяльності) місцевих поліцейських", - повідомив Клименко.

У Нацполіції пообіцяли, що всі винні будуть притягнуті до відповідальності.

Голова фракції СН також вказав, що випадок, який трапився у Смілі, має бути на особистому контролі міністра внутрішніх справ та генерального прокурора. "Направив офіційні звернення на обох та звернувся до профільного комітету проконтролювати ситуацію", - сказав він.