Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У Смілі побили ексвійськового та змусили вибачатись: поліція пообіцяла покарати винних

Станіслав ПогоріловВівторок, 10 вересня 2024, 12:51
У Смілі побили ексвійськового та змусили вибачатись: поліція пообіцяла покарати винних
Фото: скриншот з відео

У місті Сміла Черкаської області побили колишнього військовослужбовця через дорожній конфлікт, який стався з батьками ветерана та місцевим мешканцем, глава МВС Ігор Клименко пообіцяв жорстку реакцію правоохоронців.

Джерело: "Суспільне новини", поліція Черкащини, Нацполіція, очільник МВС Ігор Клименко, голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія

Деталі: За даним поліції, напередодні інциденту в одному з авто їхали батьки колишнього військовослужбовця, в іншому — жителі Сміли. Конфлікт виник через те, що один із водіїв створив аварійну ситуацію.

Реклама:

ВІДЕО ДНЯ

Про те, що сталося, батьки розповіли сину - колишньому військовому, а також вказали, що бачили автомобіль, який їх "підрізав" у селі Ташлик.

Тож син вирішив розібратися з водієм, втім, приїхавши на місце, водія не виявив. Натомість зняв із транспортного засобу державний номерний знак і написав у соціальній мережі допис з проханням допомогти йому встановити власника.

Побачивши інформацію у соцмережах, водій Hyundai зв’язався з чоловіком і призначив йому зустріч, у ході якої конфлікт між ними переріс у бійку.

На поширеному у соцмережах відео колишнього військового б’ють та змушують вибачатись. На відео ветеран має сліди побиття.

Голова МВС Ігор Клименко відреагував на цей конфлікт та зазначив, що це ганебна ситуація, і "ніхто й ніколи не має права принижувати ветеранів".

"Все, що відбулось, отримає належну і жорстку реакцію правоохоронців. Вже розпочато кримінальне провадження. Всі факти будуть встановлені. Голова Нацполу доповів мені про перші результати та розпочату службову перевірку щодо дій (чи, вірніше, можливої бездіяльності) місцевих поліцейських", - повідомив Клименко.

У Нацполіції пообіцяли, що всі винні будуть притягнуті до відповідальності.

Голова фракції СН також вказав, що випадок, який трапився у Смілі, має бути на особистому контролі міністра внутрішніх справ та генерального прокурора. "Направив офіційні звернення на обох та звернувся до профільного комітету проконтролювати ситуацію", - сказав він.

Черкаська областьнадзвичайна подіяполіціякримінал
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Журналісти викрили агенцію-підрядника Кремля із дезінформації, що дискредитує Україну

ЦПК: Колишньому голові Дніпропетровської ОВА Резніченку визначили 30 млн грн застави

Журналісти з'ясували, як нардепи продовжують обростати новим житлом і записувати його на родичів

фотоУ Києві затримали 16-річного студента за підпал автівки для ЗСУ, на яку збирали читачі УП

відеоЗеленський: План перемоги України у війні готовий на 90%

Данія анонсувала поставку Україні другої партії своїх винищувачів F-16

Усі новини...
Черкаська область
Атака "Шахедів": на Черкащині є влучання, 2 постраждалих  
У Черкаській області пролунала серія вибухів
На Черкащині й у Києві викрили двох паліїв автомобілів військових
Останні новини
00:32
оновлюється від 22:10У кількох областях оголошена повітряна тривога через "Шахеди"
00:30
Ворог завдав масованого удару "Шахедами" по Сумах – ОВА
00:08
Журналісти викрили агенцію-підрядника Кремля із дезінформації, що дискредитує Україну
23:53
Президент Федерації волейболу України: "Відказники" готові грати за збірну
23:31
Швейцарія анонсувала конференцію щодо розмінування України
23:28
6 популярних перекусів, які можуть бути шкідливими – розповідає дієтолог
23:19
Російські війська вдарили "Шахедом" по Конотопу на Сумщині
22:44
Новини економіки 16 вересня: атака на енергетичні об’єкти, попит на мотоцикли, тиск податкової
22:38
фотоНа Харківщині росіяни обстріляли 2 населених пункти: є постраждалі
22:36
футзалПортугалія декласувала Панаму, Франція здолала Гватемалу на ЧС-2024
Усі новини...
Реклама:
Реклама: