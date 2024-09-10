В Смеле избили экс-военного и заставили извиняться: полиция пообещала наказать виновных

В городе Смела Черкасской области избили бывшего военнослужащего из-за дорожного конфликта, который произошел с родителями ветерана и местным жителем, глава МВД Игорь Клименко пообещал жесткую реакцию правоохранителей.

Источник: "Суспільне новини", полиция Черкащины, Нацполиция, глава МВД Игорь Клименко, глава фракции „Слуга народа" Давид Арахамия

У місті Сміла побили колишнього військовослужбовця, через дорожній конфлікт, який стався з батьками ветерана та місцевим мешканцем. Поліція вже відкрила кримінальне провадження, голова МВС Ігор Клименко зазначив, що "ніхто й ніколи не має права принижувати ветеранів". pic.twitter.com/Hmmg9BFa6L Реклама: September 10, 2024

Детали: По данным полиции, накануне инцидента в одном из авто ехали родители бывшего военнослужащего, в другом - жители Смелы. Конфликт возник из-за того, что один из водителей создал аварийную ситуацию.

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О том, что произошло, родители рассказали сыну - бывшему военному, а также указали, что видели автомобиль, который их "подрезал" в селе Ташлык.

Поэтому сын решил разобраться с водителем, впрочем, приехав на место, водителя не обнаружил. Зато снял с транспортного средства государственный номерной знак и написал в социальной сети сообщение с просьбой помочь ему установить владельца.

Увидев информацию в соцсетях, водитель Hyundai связался с мужчиной и назначил ему встречу, в ходе которой конфликт между ними перерос в драку.

На распространенном в соцсетях видео бывшего военного бьют и заставляют извиняться. На видео ветеран имеет следы избиения.

Глава МВД Игорь Клименко отреагировал на этот конфликт и отметил, что это позорная ситуация, и "никто и никогда не имеет права унижать ветеранов".

"Все, что произошло, получит надлежащую и жесткую реакцию правоохранителей. Уже начато уголовное производство. Все факты будут установлены. Председатель Нацпола доложил мне о первых результатах и начатой служебной проверке относительно действий (или, вернее, возможной бездеятельности) местных полицейских", - сообщил Клименко.

В Нацполиции пообещали, что все виновные будут привлечены к ответственности.

Глава фракции СН также указал, что случай, который произошел в Смеле, должен быть на личном контроле министра внутренних дел и генерального прокурора. "Направил официальные обращения на обоих и обратился в профильный комитет проконтролировать ситуацию", - сказал он.