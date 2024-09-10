Politico: Фон дер Ляєн відклала публічне оголошення нового складу Єврокомісії

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн відклала представлення 26 кандидатів на посади своїх єврокомісарів до наступного тижня.

Джерело: Politico з посиланням на джерела, "Європейська правда"

Деталі: Спочатку очікували, що вранці 11 вересня команда фон дер Ляєн проведе зустріч з лідерами різних політичних фракцій Європейського парламенту, а потім публічно оголосить наступний склад колегії комісарів. Тепер ця зустріч перенесена на наступний тиждень, коли Європарламент засідатиме у Страсбурзі.

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9 вересня Словенія висунула кандидатуру Марти Кос, що допоможе досягти мети фон дер Ляйєн щодо більш гендерно збалансованого складу Єврокомісії. Однак словенський парламент все ще має схвалити цю зміну, що відтерміновує оголошення.

Час оголошення в середу не був визначений остаточно. На початку тижня деякі європейські посадовці обговорювали, чи буде зустріч з політичними лідерами в парламенті просто обміном думками, чи збігатиметься з офіційним оголошенням про нову команду фон дер Ляєн.

Але поширеним припущенням було те, що фон дер Ляєн не пропустить дедлайн 11 вересня, оскільки це сприйняли б як ганьбу.

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Очікування "зеленого світла" від словенського парламенту для нової кандидатки дає фон дер Ляєн більше часу для консультацій з європейськими столицями, її комісарами та іншими щодо розподілу найвищих посад у наступній виконавчій владі ЄС.

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