Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Politico: Фон дер Ляєн відклала публічне оголошення нового складу Єврокомісії

Христина Бондарєва, Валентина РоманенкоВівторок, 10 вересня 2024, 13:16
Politico: Фон дер Ляєн відклала публічне оголошення нового складу Єврокомісії
Урсула фон дер Ляєн, фото: Getty Images

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн відклала представлення 26 кандидатів на посади своїх єврокомісарів до наступного тижня.

Джерело: Politico з посиланням на джерела, "Європейська правда"

Деталі: Спочатку очікували, що вранці 11 вересня команда фон дер Ляєн проведе зустріч з лідерами різних політичних фракцій Європейського парламенту, а потім публічно оголосить наступний склад колегії комісарів. Тепер ця зустріч перенесена на наступний тиждень, коли Європарламент засідатиме у Страсбурзі.

Реклама:

9 вересня Словенія висунула кандидатуру Марти Кос, що допоможе досягти мети фон дер Ляйєн щодо більш гендерно збалансованого складу Єврокомісії. Однак словенський парламент все ще має схвалити цю зміну, що відтерміновує оголошення.

Час оголошення в середу не був визначений остаточно. На початку тижня деякі європейські посадовці обговорювали, чи буде зустріч з політичними лідерами в парламенті просто обміном думками, чи збігатиметься з офіційним оголошенням про нову команду фон дер Ляєн.

Але поширеним припущенням було те, що фон дер Ляєн не пропустить дедлайн 11 вересня, оскільки це сприйняли б як ганьбу.

ВІДЕО ДНЯ

Очікування "зеленого світла" від словенського парламенту для нової кандидатки дає фон дер Ляєн більше часу для консультацій з європейськими столицями, її комісарами та іншими щодо розподілу найвищих посад у наступній виконавчій владі ЄС.

Передісторія:

  • Раніше фон дер Ляєн звернулася до європейських столиць з проханням запропонувати кандидатури як чоловіків, так і жінок до її команди з 26 комісарів. Болгарія стала єдиною країною, яка виконала цю вимогу, після чого фон дер Ляєн чинила тиск на такі країни, як Словенія, щоб вони змінили свого кандидата.
  • Наступного тижня фон дер Ляєн зустрінеться з політичними лідерами Європарламенту, хоча точний день зустрічі ще не підтверджений. За словами двох високопосадовців з Європарламенту, це буде або у вівторок вранці, або в середу вранці в Страсбурзі.
  • За даними ЗМІ, представник Литви Андрюс Кубілюс, найімовірніше, обійме посаду комісара з питань безпеки, оборонної промисловості та космосу у новій Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн. 
  • Представник Латвії Валдіс Домбровскіс буде призначений виконавчим віцепрезидентом з питань "розширення та реконструкції України".

Єврокомісія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Тонни боєприпасів злетіли в повітря: бійці ВМС знищили ворожі сховища під Маріуполем

На Сумщині зафіксували повторне забруднення річки Сейм: причину з'ясовують

Рада підтримала збільшення податків у першому читанні

Консерватори у Німеччині визначилися із конкурентом Шольцу, щоб повалити його уряд

Фон дер Ляєн оголосила розподіл портфелів єврокомісарів: хто отримав ключовий для України

Росіяни вдарили по енергетичній системі Сум: в деяких мікрорайонах зникло світло та вода

Усі новини...
Єврокомісія
ЄС відреагував на проведення Росією місцевих виборів в окупованому Криму
Єврокомісаром з питань оборони стане представник Литви – ЗМІ
Чеські євродепутати критикують вибір Іспанії щодо єврокомісара
Останні новини
16:47
Рада схвалила перезавантаження митниці
16:39
Далеко від вимог Держспецзв’язку: "Київстар" збільшить час автономної роботи до 6 годин
16:38
Після стабілізації на Харківщині командувача Драпатого перевели на Донеччину
16:27
Визначилися суперники збірної України з пляжного футболу у кваліфікації до чемпіонату світу-2025
16:26
У Грузії прокоментували чутки про позбавлення безвізу як "покарання" від ЄС
16:18
"Тут усе гаразд": з'явилися нові подробиці про останні миті на борту затонулого "Титана"
16:13
Нацбанк знайшов порушення у діяльності 8 фінансових компаній
16:09
Тонни боєприпасів злетіли в повітря: бійці ВМС знищили ворожі сховища під Маріуполем
16:08
Парламент Грузії ухвалив закони проти "ЛГБТ-пропаганди"
16:04
Армія РФ ударила по Харкову: постраждали 6 людей, серед них – 4 рятувальників
Усі новини...
Реклама:
Реклама: