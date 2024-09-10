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Politico: Фон дер Ляйен отложила публичное объявление нового состава Еврокомиссии

Кристина Бондарева, Валентина РоманенкоВторник, 10 сентября 2024, 13:16
Politico: Фон дер Ляйен отложила публичное объявление нового состава Еврокомиссии
Урсула фон дер Ляйен, фото: Getty Images

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отложила представление 26 кандидатов на должности своих еврокомиссаров до следующей недели.

Источник: Politico со ссылкой на источники, "Европейская правда"

Детали: Сначала ожидали, что утром 11 сентября команда фон дер Ляйен проведет встречу с лидерами различных политических фракций Европейского парламента, а затем публично объявит следующий состав коллегии комиссаров. Теперь эта встреча перенесена на следующую неделю, когда Европарламент будет заседать в Страсбурге.

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9 сентября Словения выдвинула кандидатуру Марты Кос, что поможет достичь цели фон дер Ляйен по более гендерно сбалансированному составу Еврокомиссии. Однако словенский парламент все еще должен одобрить это изменение, что откладывает объявление.

Время объявления в среду не было определено окончательно. В начале недели некоторые европейские чиновники обсуждали, будет ли встреча с политическими лидерами в парламенте просто обменом мнениями или совпадет с официальным объявлением о новой команде фон дер Ляйен.

Но распространенным предположением было то, что фон дер Ляйен не пропустит дедлайн в среду, поскольку это восприняли бы как позор.

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Ожидание "зеленого света" от словенского парламента для нового кандидата дает фон дер Ляйен больше времени для консультаций с европейскими столицами, ее комиссарами и другими по распределению высших должностей в следующей исполнительной власти ЕС.

Предыстория:

  • Ранее фон дер Ляйен обратилась к европейским столицам с просьбой предложить кандидатуры как мужчин, так и женщин в ее команду из 26 комиссаров. Болгария стала единственной страной, которая выполнила это требование, после чего фон дер Ляйен оказала давление на такие страны, как Словения, чтобы они сменили своего кандидата.
  • На следующей неделе фон дер Ляйен встретится с политическими лидерами Европарламента, хотя точный день встречи еще не подтвержден. По словам двух высокопоставленных чиновников из Европарламента, это будет либо во вторник утром, либо в среду утром в Страсбурге.
  • По данным СМИ, представитель Литвы Андрюс Кубилюс, скорее всего, займет должность комиссара по вопросам безопасности, оборонной промышленности и космоса в новой Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.
  • А представитель Латвии Валдис Домбровскис будет назначен исполнительным вице-президентом по вопросам "расширения и реконструкции Украины".

Еврокомиссия
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