Politico: Фон дер Ляйен отложила публичное объявление нового состава Еврокомиссии

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отложила представление 26 кандидатов на должности своих еврокомиссаров до следующей недели.

Источник: Politico со ссылкой на источники, "Европейская правда"

Детали: Сначала ожидали, что утром 11 сентября команда фон дер Ляйен проведет встречу с лидерами различных политических фракций Европейского парламента, а затем публично объявит следующий состав коллегии комиссаров. Теперь эта встреча перенесена на следующую неделю, когда Европарламент будет заседать в Страсбурге.

Реклама:

9 сентября Словения выдвинула кандидатуру Марты Кос, что поможет достичь цели фон дер Ляйен по более гендерно сбалансированному составу Еврокомиссии. Однако словенский парламент все еще должен одобрить это изменение, что откладывает объявление.

Время объявления в среду не было определено окончательно. В начале недели некоторые европейские чиновники обсуждали, будет ли встреча с политическими лидерами в парламенте просто обменом мнениями или совпадет с официальным объявлением о новой команде фон дер Ляйен.

Но распространенным предположением было то, что фон дер Ляйен не пропустит дедлайн в среду, поскольку это восприняли бы как позор.

ВИДЕО ДНЯ

Ожидание "зеленого света" от словенского парламента для нового кандидата дает фон дер Ляйен больше времени для консультаций с европейскими столицами, ее комиссарами и другими по распределению высших должностей в следующей исполнительной власти ЕС.

Предыстория: