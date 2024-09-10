СБУ подтвердила связь строителей мемориального кладбища с подсанкционным бизнесменом

Правоохранители подтвердили связь подсанкционного бизнесмена Вадима Ермолаева со строителями национального военного мемориального кладбища, которое планируют построить под Киевом.

Источник: информированные собеседники "Украинской правды" в министерстве ветеранов и в правоохранительных органах, ответ на запрос, предоставленный УП

Детали: Речь идет о группе компаний "Алеф". Структурное подразделение этой группы (ООО "Акам") выиграло тендер на поставку гранита. В украинских ведомствах подтвердили, что компания связана с подсанкционным Ермолаевым.

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Дословно ответ на запрос: "ООО "Акам" является структурным подразделением ТВК "Алеф", владельцем которой является Ермолаев Вадим Владимирович, в отношении которого применены санкции решением СНБО от 23.12.2023 года".

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