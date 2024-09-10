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СБУ подтвердила связь строителей мемориального кладбища с подсанкционным бизнесменом

Михаил Ткач, Алена МазуренкоВторник, 10 сентября 2024, 14:59
СБУ подтвердила связь строителей мемориального кладбища с подсанкционным бизнесменом
Вадим Ермолаев, фото: ЭП

Правоохранители подтвердили связь подсанкционного бизнесмена Вадима Ермолаева со строителями национального военного мемориального кладбища, которое планируют построить под Киевом.

Источник: информированные собеседники "Украинской правды" в министерстве ветеранов и в правоохранительных органах, ответ на запрос, предоставленный УП

Детали: Речь идет о группе компаний "Алеф". Структурное подразделение этой группы (ООО "Акам") выиграло тендер на поставку гранита. В украинских ведомствах подтвердили, что компания связана с подсанкционным Ермолаевым.

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Дословно ответ на запрос: "ООО "Акам" является структурным подразделением ТВК "Алеф", владельцем которой является Ермолаев Вадим Владимирович, в отношении которого применены санкции решением СНБО от 23.12.2023 года".

Предыстория:

  • В августе 2024 года журналисты выяснили, что гранит для национального военного мемориального кладбища, которое должны построить в лесу возле села Мархаловка под Киевом, будет поставлять группа компаний "Алеф" подсанкционного бизнесмена Вадима Ермолаева.
  • Санкции в отношении Ермолаева ввели в 2023 году. СБУ выяснила, что Ермолаев в 2014 году перерегистрировал свой алкогольный бизнес в Крыму на подставных лиц и продолжил работать по законам оккупантов.

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