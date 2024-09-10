Синоптики обіцяють короткочасні дощі місцями

Короткочасні дощі, грози очікуються в середу 11 вересня на заході, вдень місцями також у Житомирській, Вінницькій та Одеській областях, на решті території без опадів.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" із посиланням на дані Укргідрометцентру

Деталі: Вітер буде переважно південно-східний, 7-12 м/с.

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Температура в західних областях вночі 10-15°, вдень 17-22° (у Карпатах вночі 8-13°, вдень 11-16°); на решті території вночі 13-18°, вдень 24-29°, на південному сході країни до 32°.

У Києві в середу прогнозується мінлива хмарність, без опадів.

Вітер очікується південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 14-16°, вдень 26-28°.

ВІДЕО ДНЯ

12 вересня місцями очікуються короткочасні дощі, грози.

Вітер буде переважно південно-східний, 5-10 м/с.

Температура в західних областях вночі 11-16°, вдень 18-23°, на решті території вночі 15-20°, на півдні країни до 23°, вдень 24-29°, на сході країни до 32°.

У столиці в четвер очікується місцями короткочасний дощ, гроза.

Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 16-18°, вдень 26-28°.