Синоптики обещают кратковременные дожди местами
Кратковременные дожди, грозы ожидаются в среду 11 сентября на западе, днем местами также в Житомирской, Винницкой и Одесской областях, на остальной территории без осадков.
Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на данные Укргидрометцентра
Детали: Ветер будет преимущественно юго-восточный, 7-12 м/с.
Температура в западных областях ночью 10-15°, днем 17-22° (в Карпатах ночью 8-13°, днем 11-16°); на остальной территории ночью 13-18°, днем 24-29°, на юго-востоке страны до 32°.
В Киеве в среду прогнозируется переменная облачность, без осадков.
Ветер ожидается юго-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 14-16°, днем 26-28°.
12 сентября местами ожидаются кратковременные дожди, грозы.
Ветер будет преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с.
Температура в западных областях ночью 11-16°, днем 18-23°, на остальной территории ночью 15-20°, на юге страны до 23°, днем 24-29°, на востоке страны до 32°.
В столице в четверг ожидается местами кратковременный дождь, гроза.
Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 16-18°, днем 26-28°.