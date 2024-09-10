Синоптики обещают кратковременные дожди местами

Кратковременные дожди, грозы ожидаются в среду 11 сентября на западе, днем местами также в Житомирской, Винницкой и Одесской областях, на остальной территории без осадков.



Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на данные Укргидрометцентра

Детали: Ветер будет преимущественно юго-восточный, 7-12 м/с.



Температура в западных областях ночью 10-15°, днем ​​17-22° (в Карпатах ночью 8-13°, днем ​​11-16°); на остальной территории ночью 13-18°, днем ​​24-29°, на юго-востоке страны до 32°.



В Киеве в среду прогнозируется переменная облачность, без осадков.



Ветер ожидается юго-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 14-16°, днем ​​26-28°.

12 сентября местами ожидаются кратковременные дожди, грозы.



Ветер будет преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с.



Температура в западных областях ночью 11-16°, днем ​​18-23°, на остальной территории ночью 15-20°, на юге страны до 23°, днем ​​24-29°, на востоке страны до 32°.



В столице в четверг ожидается местами кратковременный дождь, гроза.



Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 16-18°, днем ​​26-28°.

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