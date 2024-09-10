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Синоптики обещают кратковременные дожди местами

Валентина РоманенкоВторник, 10 сентября 2024, 15:48
Синоптики обещают кратковременные дожди местами
иллюстративное фото pixabay

Кратковременные дожди, грозы ожидаются в среду 11 сентября на западе, днем местами также в Житомирской, Винницкой и Одесской областях, на остальной территории без осадков.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на данные Укргидрометцентра

Детали: Ветер будет преимущественно юго-восточный, 7-12 м/с.

Температура в западных областях ночью 10-15°, днем ​​17-22° (в Карпатах ночью 8-13°, днем ​​11-16°); на остальной территории ночью 13-18°, днем ​​24-29°, на юго-востоке страны до 32°.

В Киеве в среду прогнозируется переменная облачность, без осадков.

Ветер ожидается юго-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 14-16°, днем ​​26-28°.

12 сентября местами ожидаются кратковременные дожди, грозы.

Ветер будет преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура в западных областях ночью 11-16°, днем ​​18-23°, на остальной территории ночью 15-20°, на юге страны до 23°, днем ​​24-29°, на востоке страны до 32°.

В столице в четверг ожидается местами кратковременный дождь, гроза.

Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 16-18°, днем ​​26-28°.

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