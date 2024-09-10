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Держсекретар США підтвердив передачу Іраном Росії балістичних ракет: оібцяє санкції

Христина Бондарєва, Валентина РоманенкоВівторок, 10 вересня 2024, 16:14
Держсекретар США підтвердив передачу Іраном Росії балістичних ракет: оібцяє санкції
Блінкен. фото Getty Images

Держсекретар США Ентоні Блінкен 10 вересня підтвердив, що Іран передав балістичні ракети Росії для використання проти України, через що нові санкції проти Тегерана "є неминучими".

Джерело: Блінкен, якого цитує "Європейська правда" з посиланням на The Washington Post

Пряма мова: "Ми попереджали Тегеран публічно, ми попереджали Тегеран приватно, що цей крок був би небезпечною ескалацією... Росія вже отримала партії цих ракет".

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Деталі: Держсекретар заявив, що нові санкції будуть оголошені пізніше у вівторок, включаючи заходи проти іранської державної авіакомпанії Iran Air.

За словами Блінкена, Росія, швидше за все, використає ці поставки протягом декількох тижнів.

Що передувало: Цього тижня іранські офіційні особи заперечували, що вони відправляли зброю до Росії.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

  • Іран постачає Росії ударні безпілотники, але донедавна утримувався від пропозиції передачі більш потужного озброєння, очевидно, з огляду на попередження США і Європи про те, що це викличе хвилю болючих санкцій.
  • У Євросоюзі раніше заявили, що союзники поділилися з ним інформацією щодо передачі Іраном балістичних ракет Росії для використання у війні проти України.
  • У Раді нацбезпеки Білого дому наголошували, що якщо Іран передав чи передасть Росії балістичні ракети, це буде "драматичною ескалацією" у підтримці Тегераном війни РФ проти України.
  • 6 вересня видання WSJ з посиланням на джерела серед американських та європейських посадовців повідомило, що Іран вже передав Росії балістичні ракети малої дальності.

ІранРосіявійнаСША
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