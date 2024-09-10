Держсекретар США підтвердив передачу Іраном Росії балістичних ракет: оібцяє санкції
Держсекретар США Ентоні Блінкен 10 вересня підтвердив, що Іран передав балістичні ракети Росії для використання проти України, через що нові санкції проти Тегерана "є неминучими".
Джерело: Блінкен, якого цитує "Європейська правда" з посиланням на The Washington Post
Пряма мова: "Ми попереджали Тегеран публічно, ми попереджали Тегеран приватно, що цей крок був би небезпечною ескалацією... Росія вже отримала партії цих ракет".
Деталі: Держсекретар заявив, що нові санкції будуть оголошені пізніше у вівторок, включаючи заходи проти іранської державної авіакомпанії Iran Air.
За словами Блінкена, Росія, швидше за все, використає ці поставки протягом декількох тижнів.
Що передувало: Цього тижня іранські офіційні особи заперечували, що вони відправляли зброю до Росії.
Передісторія:
- Іран постачає Росії ударні безпілотники, але донедавна утримувався від пропозиції передачі більш потужного озброєння, очевидно, з огляду на попередження США і Європи про те, що це викличе хвилю болючих санкцій.
- У Євросоюзі раніше заявили, що союзники поділилися з ним інформацією щодо передачі Іраном балістичних ракет Росії для використання у війні проти України.
- У Раді нацбезпеки Білого дому наголошували, що якщо Іран передав чи передасть Росії балістичні ракети, це буде "драматичною ескалацією" у підтримці Тегераном війни РФ проти України.
- 6 вересня видання WSJ з посиланням на джерела серед американських та європейських посадовців повідомило, що Іран вже передав Росії балістичні ракети малої дальності.