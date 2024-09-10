Держсекретар США підтвердив передачу Іраном Росії балістичних ракет: оібцяє санкції

Держсекретар США Ентоні Блінкен 10 вересня підтвердив, що Іран передав балістичні ракети Росії для використання проти України, через що нові санкції проти Тегерана "є неминучими".

Джерело: Блінкен, якого цитує "Європейська правда" з посиланням на The Washington Post

Пряма мова: "Ми попереджали Тегеран публічно, ми попереджали Тегеран приватно, що цей крок був би небезпечною ескалацією... Росія вже отримала партії цих ракет".

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Деталі: Держсекретар заявив, що нові санкції будуть оголошені пізніше у вівторок, включаючи заходи проти іранської державної авіакомпанії Iran Air.

За словами Блінкена, Росія, швидше за все, використає ці поставки протягом декількох тижнів.

Що передувало: Цього тижня іранські офіційні особи заперечували, що вони відправляли зброю до Росії.

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