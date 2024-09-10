Госсекретарь США подтвердил передачу Ираном России баллистических ракет: обещает санкции
Госсекретарь США Энтони Блинкен 10 сентября подтвердил, что Иран передал баллистические ракеты России для использования против Украины, из-за чего новые санкции против Тегерана "неизбежны".
Источник: Блинкен, которого цитирует "Европейская правда" со ссылкой на The Washington Post
Прямая речь: "Мы предупреждали Тегеран публично, мы предупреждали Тегеран частным образом, что этот шаг был бы опасной эскалацией... Россия уже получила партии этих ракет".
Детали: Госсекретарь заявил, что новые санкции будут объявлены позже во вторник, включая меры против иранской государственной авиакомпании Iran Air.
По словам Блинкена, Россия, скорее всего, использует эти поставки в течение нескольких недель.
Что предшествовало: На этой неделе иранские официальные лица отрицали, что они отправляли оружие в Россию.
Предыстория:
- Иран поставляет России ударные беспилотники, но до недавнего времени воздерживался от предложения передачи более мощного вооружения, очевидно, учитывая предупреждения США и Европы о том, что это вызовет волну болезненных санкций.
- В Евросоюзе ранее заявили, что союзники поделились с ним информацией о передаче Ираном баллистических ракет России для использования в войне против Украины.
- В Совете нацбезопасности Белого дома отмечали, что если Иран передал или передаст России баллистические ракеты, это будет "драматической эскалацией" в поддержке Тегераном войны РФ против Украины.
- 6 сентября издание WSJ со ссылкой на источники среди американских и европейских чиновников сообщило, что Иран уже передал России баллистические ракеты малой дальности.