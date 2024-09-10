Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Госсекретарь США подтвердил передачу Ираном России баллистических ракет: обещает санкции

Кристина Бондарева, Валентина РоманенкоВторник, 10 сентября 2024, 16:14
Госсекретарь США подтвердил передачу Ираном России баллистических ракет: обещает санкции
Блинкен. фото Getty Images

Госсекретарь США Энтони Блинкен 10 сентября подтвердил, что Иран передал баллистические ракеты России для использования против Украины, из-за чего новые санкции против Тегерана "неизбежны".

Источник: Блинкен, которого цитирует "Европейская правда" со ссылкой на The Washington Post

Прямая речь: "Мы предупреждали Тегеран публично, мы предупреждали Тегеран частным образом, что этот шаг был бы опасной эскалацией... Россия уже получила партии этих ракет".

Реклама:

Детали: Госсекретарь заявил, что новые санкции будут объявлены позже во вторник, включая меры против иранской государственной авиакомпании Iran Air.

По словам Блинкена, Россия, скорее всего, использует эти поставки в течение нескольких недель.

Что предшествовало: На этой неделе иранские официальные лица отрицали, что они отправляли оружие в Россию.

ВИДЕО ДНЯ

Предыстория:

  • Иран поставляет России ударные беспилотники, но до недавнего времени воздерживался от предложения передачи более мощного вооружения, очевидно, учитывая предупреждения США и Европы о том, что это вызовет волну болезненных санкций.
  • В Евросоюзе ранее заявили, что союзники поделились с ним информацией о передаче Ираном баллистических ракет России для использования в войне против Украины.
  • В Совете нацбезопасности Белого дома отмечали, что если Иран передал или передаст России баллистические ракеты, это будет "драматической эскалацией" в поддержке Тегераном войны РФ против Украины.
  • 6 сентября издание WSJ со ссылкой на источники среди американских и европейских чиновников сообщило, что Иран уже передал России баллистические ракеты малой дальности.

ИранРосcиявойнаСША
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ЦПК: Бывшему главе Днепропетровской ОВА Резниченко определили 30 млн грн залога

Журналисты выяснили, как нардепы продолжают обрастать новым жильем и записывать его на родственников

фотоВ Киеве задержали 16-летнего студента за поджог машины для ВСУ, на которую собирали читатели УП

видеоЗеленский: План победы Украины в войне готов на 90%

Дания анонсировала поставку Украине второй партии своих истребителей F-16

Правительство Польши объявило чрезвычайное положение из-за масштабных наводнений: прорвало еще одну дамбу

Все новости...
Иран
В Госдепе США обеспокоены из-за вероятной передачи России иранских баллистических ракет
МИД вызвал поверенного Ирана по поводу поставок ракет для РФ
ЕС получил от союзников информацию о поставке Ираном баллистических ракет РФ
Последние новости
22:02
Когда копейки в Украине заменят на шаги и откуда взялось новое (старое) название монеты
21:59
Генсек НАТО о дальнобойных ударах по РФ: Самый большой риск для Европы – это победа России
21:50
В 2025 году хотят сократить финансирование Госкино почти на 70%
21:43
видеоКандидат Трампа в вице-президенты признал, что "выдумал" историю о поедании домашних котов мигрантами
21:28
Зеленский отреагировал на китайские ограничения экспорта дронов и компонентов
21:26
ФутболСпециальная комиссия УПЛ проверит качество газона на стадионе полтавской "Ворсклы"
21:21
ЦПК: Бывшему главе Днепропетровской ОВА Резниченко определили 30 млн грн залога
21:18
видеоНа Киевщине горит лесная подстилка: в КГГА предупреждают об ухудшении качества воздуха
21:09
"Украинская бронетехника" построит новый завод
21:00
США наложили санкции на чиновников и лидеров пророссийского движения Грузии
Все новости...
Реклама:
Реклама: