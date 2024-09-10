Госсекретарь США подтвердил передачу Ираном России баллистических ракет: обещает санкции

Госсекретарь США Энтони Блинкен 10 сентября подтвердил, что Иран передал баллистические ракеты России для использования против Украины, из-за чего новые санкции против Тегерана "неизбежны".

Источник: Блинкен, которого цитирует "Европейская правда" со ссылкой на The Washington Post

Прямая речь: "Мы предупреждали Тегеран публично, мы предупреждали Тегеран частным образом, что этот шаг был бы опасной эскалацией... Россия уже получила партии этих ракет".

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Детали: Госсекретарь заявил, что новые санкции будут объявлены позже во вторник, включая меры против иранской государственной авиакомпании Iran Air.

По словам Блинкена, Россия, скорее всего, использует эти поставки в течение нескольких недель.

Что предшествовало: На этой неделе иранские официальные лица отрицали, что они отправляли оружие в Россию.

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