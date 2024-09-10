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Місцева влада рекомендує утриматися від приїзду до Умані на Рош га-Шана, але посилює заходи безпеки

Тетяна ОлійникВівторок, 10 вересня 2024, 20:09
Місцева влада рекомендує утриматися від приїзду до Умані на Рош га-Шана, але посилює заходи безпеки
Фото - УП

Черкаська обласна військова адміністрація закликає хасидів утриматися від паломництва в Умань на святкування Рош га-Шана, але вживає заходів для посилення безпеки.

Джерело: голова Черкаської ОВА Ігор Табурець

Пряма мова: "Як і попередні роки війни, передовсім рекомендуємо вірянам зважити на безпекову ситуацію в нашій країні та утриматися від відвідин Умані. Регулярні російські атаки та ураження цивільних об’єктів, провокації – не просто страхачки, а українська буденність, на жаль…

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Однак ми розуміємо, що, попри застереження, частина вірян все ж відвідає культове для себе місце. Тож маємо бути готовими".

Деталі: Очільник ОВА анонсував проведення комплексних безпекових заходів, серед яких укриття, робота профільних служб, надання меддопомоги та епідеміологічне благополуччя.

Довідково: Хасиди щороку з’їжджаються до Умані на могилу цадика Нахмана. Це місце паломництва для хасидів з усього світу.

євреїЧеркаська область
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