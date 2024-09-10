Местные власти рекомендуют воздержаться от приезда в Умань на Рош ха-Шана, но усиливают меры безопасности

Черкасская областная военная администрация призывает хасидов воздержаться от паломничества в Умань на празднование Рош ха-Шана, но принимает меры для усиления безопасности.

Источник: председатель Черкасской ОВА Игорь Табурец

Прямая речь: "Как и предыдущие годы войны, прежде всего рекомендуем верующим учесть ситуацию с безопасностью в нашей стране и воздержаться от посещения Умани. Регулярные российские атаки и поражения гражданских объектов, провокации - не просто страшилки, а украинская обыденность, к сожалению...

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Однако мы понимаем, что, несмотря на предостережения, часть верующих все же посетит культовое для себя место. Поэтому должны быть готовы".

Детали: Глава ОВА анонсировал проведение комплексных мероприятий по безопасности, среди которых укрытие, работа профильных служб, оказание медпомощи и эпидемиологическое благополучие.

Справочно: Хасиды ежегодно съезжаются в Умань на могилу цадика Нахмана. Это место паломничества для хасидов со всего мира.