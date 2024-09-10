Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Блінкен: Президент США не виключає, що Україна може запустити ракети вглиб території РФ

Уляна Кричковська, Анастасія ПроцВівторок, 10 вересня 2024, 21:00
Блінкен: Президент США не виключає, що Україна може запустити ракети вглиб території РФ
ДЖО БАЙДЕН. ФОТО - GETTY IMAGES

Державний секретар США Ентоні Блінкен в інтерв'ю Sky News розповів, що президент Джо Байден "не виключає" ймовірність того, що Україна отримає дозвіл на удари далекобійною зброєю по території РФ.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на слова Блінкен в інтерв'ю Sky News

Деталі: Як заявив Блінкен, Байден "не виключає", що Україна може запустити ракети вглиб російської території.

Реклама:

Ентоні Блінкен зробив цей коментар після того, як на пресконференції в Лондоні заявив, що Іран надав Москві ракети малої дальності, і очільник Кремля Владімір Путін "ймовірно, застосує їх протягом декількох тижнів в Україні".

Блінкен сказав, що США подбали про те, щоб Україна мала "все необхідне і вчасно, щоб бути ефективною у відбитті російської агресії" з моменту російського вторгнення у лютому 2022 року.

Проте, як передають журналісти, він додав, що Вашингтону також довелося враховувати інші фактори, такі як те, чи зможуть українські сили використовувати "складні системи", які надають західні союзники, і чи зможуть вони їх обслуговувати.

ВІДЕО ДНЯ

"Ми не виключаємо. Ми ніколи не виключаємо. Але коли ми втручаємося, ми хочемо переконатися, що це робиться таким чином, щоб сприяти тому, чого намагаються досягти українці", – сказав Блінкен.

Нагадаємо:

  • 10 вересня Блінкен повідомив, що Байден 13 вересня зустрінеться з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером: посадовці обговорять дозвіл українським Силам оборони завдавати ударів вглиб Росії.
  • В останні тижні Україна активно закликала союзників зняти всі обмеження на удари їхньою далекобійною зброєю по Росії, пояснюючи, що це дозволить уражати зокрема літаки, з яких запускають крилаті ракети та керовані авіаційні бомби.
  • У відповідь на це голова Пентагону Ллойд Остін заявив, що будь-які засоби, включно з далекобійними ракетами, не є вирішальними для повномасштабного російського вторгнення в Україну.

Читайте також: Право на удари вглиб Росії: як змінюється думка Заходу щодо червоних ліній Кремля.

БайденСША
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ППО знищила 34 із 51 "Шахеда", 12 дронів локаційно втрачені, 2 повернулись у Росію

Британія не дозволить Україні бити по цілях у Росії без згоди Штатів – ЗМІ

Журналісти викрили агенцію-підрядника Кремля із дезінформації, що дискредитує Україну

ЦПК: Колишньому голові Дніпропетровської ОВА Резніченку визначили 30 млн грн застави

Журналісти з'ясували, як нардепи продовжують обростати новим житлом і записувати його на родичів

фотоУ Києві затримали 16-річного студента за підпал автівки для ЗСУ, на яку збирали читачі УП

Усі новини...
Через передачу балістики РФ США оголосили нові санкції проти Ірану 
Британія оголосила санкції проти Ірану через передачу ракет Росії
ЗМІ: У Румунії розглянуть зміни до закону, які дозволять збивати дрони, що залітають на територію країни
Зеленський: Бачимо, які кроки планують у Москві, і будемо діяти відповідно
Останні новини
09:07
Нафта зростає в ціні: причини
08:59
відеоДаяна Ястремська провела тренування з 15-річним російським тенісистом
08:29
Росіяни били по енергетиці на Сумщині: тривають відновлювальні роботи
08:27
Трамп про дзвінок із Байденом після ймовірного замаху: Дуже приємна розмова
08:22
На Покровському і Курахівському напрямках захлинулось понад 80 атак росіян – Генштаб
08:20
ППО знищила 34 із 51 "Шахеда", 12 дронів локаційно втрачені, 2 повернулись у Росію
07:45
фотоУ Польщі затопило ще одне місто, місцева влада закликає людей евакуюватися
07:35
Над Миколаївщиною збили 7 "Шахедів" – ОВА
07:14
Втрати РФ у війні перевалили за 635 тисяч у живій силі
06:50
оновлено від 00:30Ворог завдав масованого удару "Шахедами" по Сумах, у місті перебої з водою і світлом
Усі новини...
Реклама:
Реклама: