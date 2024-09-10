Блінкен: Президент США не виключає, що Україна може запустити ракети вглиб території РФ

Державний секретар США Ентоні Блінкен в інтерв'ю Sky News розповів, що президент Джо Байден "не виключає" ймовірність того, що Україна отримає дозвіл на удари далекобійною зброєю по території РФ.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на слова Блінкен в інтерв'ю Sky News

Деталі: Як заявив Блінкен, Байден "не виключає", що Україна може запустити ракети вглиб російської території.

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Ентоні Блінкен зробив цей коментар після того, як на пресконференції в Лондоні заявив, що Іран надав Москві ракети малої дальності, і очільник Кремля Владімір Путін "ймовірно, застосує їх протягом декількох тижнів в Україні".

Блінкен сказав, що США подбали про те, щоб Україна мала "все необхідне і вчасно, щоб бути ефективною у відбитті російської агресії" з моменту російського вторгнення у лютому 2022 року.

Проте, як передають журналісти, він додав, що Вашингтону також довелося враховувати інші фактори, такі як те, чи зможуть українські сили використовувати "складні системи", які надають західні союзники, і чи зможуть вони їх обслуговувати.

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"Ми не виключаємо. Ми ніколи не виключаємо. Але коли ми втручаємося, ми хочемо переконатися, що це робиться таким чином, щоб сприяти тому, чого намагаються досягти українці", – сказав Блінкен.

Нагадаємо:

10 вересня Блінкен повідомив, що Байден 13 вересня зустрінеться з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером: посадовці обговорять дозвіл українським Силам оборони завдавати ударів вглиб Росії.

В останні тижні Україна активно закликала союзників зняти всі обмеження на удари їхньою далекобійною зброєю по Росії, пояснюючи, що це дозволить уражати зокрема літаки, з яких запускають крилаті ракети та керовані авіаційні бомби.

У відповідь на це голова Пентагону Ллойд Остін заявив, що будь-які засоби, включно з далекобійними ракетами, не є вирішальними для повномасштабного російського вторгнення в Україну.

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