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Блинкен: Президент США не исключает, что Украина может запустить ракеты вглубь территории РФ

Уляна Кричковская, Анастасия ПроцВторник, 10 сентября 2024, 21:00
Блинкен: Президент США не исключает, что Украина может запустить ракеты вглубь территории РФ
ДЖО БАЙДЕН. ФОТО - GETTY IMAGES

Государственный секретарь США Энтони Блинкен в интервью Sky News рассказал, что президент Джо Байден "не исключает" вероятность того, что Украина получит разрешение на удары дальнобойным оружием по территории РФ.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на слова Блинкен в интервью Sky News

Детали: Как заявил Блинкен, Байден "не исключает", что Украина может запустить ракеты вглубь российской территории.

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Энтони Блинкен сделал этот комментарий после того, как на пресс-конференции в Лондоне заявил, что Иран предоставил Москве ракеты малой дальности, и глава Кремля Владимир Путин "вероятно, применит их в течение нескольких недель в Украине".

Блинкен сказал, что США позаботились о том, чтобы Украина имела "все необходимое и вовремя, чтобы быть эффективной в отражении российской агрессии" с момента российского вторжения в феврале 2022 года.

Однако, как передают журналисты, он добавил, что Вашингтону также пришлось учитывать другие факторы, такие как то, смогут ли украинские силы использовать "сложные системы", которые предоставляют западные союзники, и смогут ли они их обслуживать.

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"Мы не исключаем. Мы никогда не исключаем. Но когда мы вмешиваемся, мы хотим убедиться, что это делается таким образом, чтобы способствовать тому, чего пытаются достичь украинцы", – сказал Блинкен.

Напомним:

  • 10 сентября Блинкен сообщил, что Байден 13 сентября встретится с премьер-министром Великобритании Киром Стармером: чиновники обсудят разрешение украинским Силам обороны наносить удары вглубь России.
  • В последние недели Украина активно призывала союзников снять все ограничения на удары их дальнобойным оружием по России, объясняя, что это позволит поражать в частности самолеты, с которых запускают крылатые ракеты и управляемые авиационные бомбы.
  • В ответ на это глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что любые средства, включая дальнобойные ракеты, не являются решающими для полномасштабного российского вторжения в Украину.

Читайте также: Право на удары вглубь России: как меняется мнение Запада относительно красных линий Кремля.

БайденСША
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