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Віцепрем’єрка Канади стурбована показом пропагандистської стрічки на фестивалі в Торонто

Олег Павлюк, Тетяна ОлійникВівторок, 10 вересня 2024, 22:33
Віцепрем’єрка Канади стурбована показом пропагандистської стрічки на фестивалі в Торонто
Христя Фріланд. Фото з її Facebook

Віцепрем’єр-міністерка Канади Христя Фріланд, яка має українське походження, засудила показ фільму про російських солдатів "Росіяни на війні" на Міжнародному кінофестивалі в Торонто.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на CBC

Деталі: Фріланд сказала журналістам у вівторок, 10 вересня, що і дипломати, і канадсько-українська громада висловили "серйозну стурбованість" стосовно фільму, і вона "поділяє це занепокоєння".

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"Неправильно, що канадські державні гроші підтримують показ і виробництво такого фільму", – вважає вона.

Коментуючи слова авторки фільму, колишньої режисерки Russia Today Анастасії Трофімової, про те, що "Росіяни на війні" – антивоєнний фільм, віцепрем’єрка Канади нагадала, що у війні проти України не можна ставити знак рівності між жертвою та агресором.

"Це війна російської агресії, це війна, де Росія порушує міжнародне право і скоює воєнні злочини. У цій війні дуже чітко є добро і зло. Українці борються за свій суверенітет і за демократію в усьому світі", – підкреслила Фріланд.

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Фільм "Росіяни на війні" вже показали 5 вересня на Міжнародному Венеційському кінофестивалі. Режисерка заявила, що провела сім місяців з російським батальйоном, що воює в Україні, і для неї було шоком побачити, що це "абсолютно звичайні хлопці з сім'ями, з почуттям гумору".

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс висловив обурення тим, що Венеційський кінофестиваль показав цю стрічку.

Генеральне консульство України в Торонто також висловило протест проти намірів показати "Росіян на війні" на тамтешньому міжнародному кінофестивалі.

Канада
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