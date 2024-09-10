Вице-премьер Канады обеспокоена показом пропагандистской ленты на фестивале в Торонто

Вице-премьер-министр Канады Христя Фриланд, которая имеет украинское происхождение, осудила показ фильма о российских солдатах "Русские на войне" на Международном кинофестивале в Торонто.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на CBC

Детали: Фриланд сказала журналистам во вторник, 10 сентября, что и дипломаты, и канадско-украинская община выразили "серьезную обеспокоенность" относительно фильма, и она "разделяет это беспокойство".

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"Неправильно, что канадские государственные деньги поддерживают показ и производство такого фильма", – считает она.

Комментируя слова автора фильма, бывшего режиссера Russia Today Анастасии Трофимовой, о том, что "Русские на войне" – антивоенный фильм, вице-премьер Канады напомнила, что в войне против Украины нельзя ставить знак равенства между жертвой и агрессором.

"Это война российской агрессии, это война, где Россия нарушает международное право и совершает военные преступления. В этой войне очень четко есть добро и зло. Украинцы борются за свой суверенитет и за демократию во всем мире", – подчеркнула Фриланд.

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Фильм "Русские на войне" уже показали 5 сентября на Международном Венецианском кинофестивале. Режиссер заявила, что провела семь месяцев с российским батальоном, воюющим в Украине, и для нее было шоком увидеть, что это "совершенно обычные ребята с семьями, с чувством юмора".

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис выразил возмущение тем, что Венецианский кинофестиваль показал эту ленту.

Генеральное консульство Украины в Торонто также выразило протест против намерений показать "Русских на войне" на тамошнем международном кинофестивале.