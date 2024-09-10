У Солом’янському районі Києва вибухнула страйкбольна граната на стадіоні

Увечері 10 вересня в Солом’янському районі столиці на стадіоні спрацювала страйкбольна граната – у 17-річного хлопця гостра реакція на стрес.

Джерело: поліція Києва

Дослівно: "Вибух на стадіоні в Солом’янському районі столиці відбувся внаслідок спрацювання страйкбольної гранати – поліцейські встановлюють всі обставини події.

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На місці працюють слідчо-оперативна група територіального підрозділу, вибухотехніки та медики".

Фото - поліція Києва

Деталі: За допомогою до лікарів звернувся 17-річний підліток, який перебував на стадіоні, у нього діагностували гостру реакцію на стрес. Інших постраждалих не має.

Правоохоронці, встановлюють всі обставини події, також встановлюється особа, яка задіяла вибуховий пристрій. Вирішується питання щодо правової кваліфікації події.