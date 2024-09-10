В Соломенском районе Киева взорвалась страйкбольная граната на стадионе

Вечером 10 сентября в Соломенском районе столицы на стадионе сработала страйкбольная граната - у 17-летнего парня острая реакция на стресс.

Источник: полиция Киева

Дословно: "Взрыв на стадионе в Соломенском районе столицы произошел в результате срабатывания страйкбольной гранаты - полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия.

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На месте работают следственно-оперативная группа территориального подразделения, взрывотехники и медики".

Фото - полиция Киева

Детали: За помощью к врачам обратился 17-летний подросток, который находился на стадионе, у него диагностировали острую реакцию на стресс. Других пострадавших нет.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия, также устанавливается лицо, которое задействовало взрывное устройство. Решается вопрос о правовой квалификации события.