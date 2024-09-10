В Україні зафіксували кілька груп російських ударних БпЛА

Увечері 10 вересня російські війська запустили на територію України кілька груп ударних безпілотників.

Джерело: Повітряні сили

Деталі: О 22:37 повідомили про ворожі БпЛА, які заходять через Сумщину курсом на Полтавщину.

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О 22:53 стало відомо про декілька груп ударних БпЛА, що рухаються територією Полтавської області, у західному напрямку.

О 23:13 військові попередили про нові групи БпЛА типу "Shahed" у південній частині Сумщини в напрямку Полтавщини.

О 23:27 ударні БпЛА з'явились в Запорізькій області.

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О 23:37 загроза застосування ударних БпЛА із Запорізької та Донецької областей з'явилась для Дніпропетровщини.

О 00:21 стало відомо, що наразі декілька груп ударних БпЛА спостерігаються в Дніпропетровській, Харківській та Полтавській областях, напрямок руху хаотичний.