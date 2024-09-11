В Україні відбили нічну атаку російських ударних БпЛА

Увечері 10 вересня російські війська запустили на територію України кілька груп ударних безпілотників. Близько 3:00 військові повідомили, що не спостерігають "Шахедів" над територією України.

Джерело: Повітряні сили

Деталі: О 22:37 повідомили про ворожі БпЛА, які заходять через Сумщину курсом на Полтавщину.

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О 22:53 стало відомо про декілька груп ударних БпЛА, що рухаються територією Полтавської області, у західному напрямку.

О 23:13 військові попередили про нові групи БпЛА типу "Shahed" у південній частині Сумщини в напрямку Полтавщини.

О 23:27 ударні БпЛА з'явились в Запорізькій області.

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О 23:37 загроза застосування ударних БпЛА із Запорізької та Донецької областей з'явилась для Дніпропетровщини.

О 00:21 стало відомо, що наразі декілька груп ударних БпЛА спостерігаються в Дніпропетровській, Харківській та Полтавській областях, напрямок руху хаотичний.

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О 00:40 повітряники повідомили про ворожі БпЛА в Херсонській області, курс на захід (Миколаївщина).

О 1:29 військові оновили рух ударних БпЛА:

БпЛА на Полтавщині, курс північно-західний (Київщина, Чернігівщина).

Декілька груп БпЛА у Херсонській та Миколаївській областях, курс на північ.

О 3:07 у ПС повідомили, що наразі БпЛА типу "Shahed" не спостерігається на території України.